Галстук: девять советов, как правильно его носить

Ни один официальный наряд мужчины не будет полным без галстука. Независимо от того, надеваете ли вы костюм из двух или трех частей, вам следует дополнить его галстуком. Это позволит создать более целостный стиль, который будет дополнен остальными элементами вашего наряда. Как правильно носить галстук?

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Учитывайте материал костюма

Мужские костюмы выпускаются из различных материалов, среди которых — лен, вельвет, хлопок и шерсть. Каждый материал обладает своими преимуществами. Например, лен — легкий и дышащий материал, а шерсть — более плотный и теплый.

«Галстук должен быть выполнен из материала не толще ткани костюма, иначе общий вид будет нелепым. Если сомневаетесь, берите плотный шелк, это классика», — объясняет стилист Сергей Бойко.



Подберите галстук по ширине и лацканам

Ширина галстука имеет значение. Он не может быть слишком узким, но и чересчур широким тоже.

«Если вы сомневаетесь, смотрите на костюм. Галстук должен быть примерно такой же ширины, как и лацканы», — раскрывает секрет Сергей.



Заправить под жилет

В костюме-тройке галстук следует заправлять под жилет. Жилет предназначен для ношения поверх рубашки и под пиджаком.

«Отдельно его носить не стоит — если уж вы сняли пиджак, то снимите и жилет, а вот галстук можно оставить. А если снимете и его, то не забудьте расстегнуть две верхних пуговицы сорочки», — напоминает Сергей.



Кстати, имейте в виду, что галстук-бабочка не нужен, если вы носите костюм-тройку.

Утюжьте перед ношением

На галстуках, как и на других предметах одежды и аксессуарах, могут образовываться складки.

«В зависимости от материала, из которого он изготовлен, вы можете очень аккуратно прижать галстук горячим утюгом. Пар от утюга разгладит морщины, и галстук станет более гладким. Не уверены, что умеете пользоваться этим устройством? Воспользуйтесь услугами профессиональной прачечной», — предлагает Сергей.



В качестве альтернативы можно использовать отпариватель для одежды. Разница в сравнении с утюгом в том, что он не требует прямого контакта с одеждой или аксессуарами. Вы можете держать отпариватель в нескольких сантиметрах от галстука, позволяя пару разгладить все морщины.

Используйте булавку для галстука

Еще один совет, которому стоит следовать при украшении костюма галстуком, — использовать булавку. Это аксессуар, похожий на зажим, который предназначен для фиксации галстука на рубашке, с которой он надевается.

Выбирайте более темный цвет

Галстуки выпускаются в десятках цветов. Однако если вы сомневаетесь, выбирайте галстук чуть более темного цвета, чем цвет рубашки.

«Если рубашка светло-голубого цвета, вы можете дополнить костюм темно-синим галстуком. Если же рубашка зеленого цвета, то костюм можно дополнить темно-зеленым галстуком — вы поняли, правда?» — задает вопрос стилист.



Следите за длиной

Очень распространенная ошибка, которую совершают мужчины, надевая галстук с костюмом, связана с длиной. Они выбирают слишком длинный галстук, что приводит к неловкому виду.

«Какой длины должен быть ваш галстук? Хотя универсального правила относительно „лучшей“ длины не существует, не стоит надевать галстук, который выходит за нижнюю границу ремня», — подчеркивает Сергей.



Не бойтесь узоров

Некоторые галстуки состоят из одного цвета, другие же могут быть выполнены в нескольких цветах. Например, есть модели с узорами, в которых сочетаются два или более цветов. Они представляют собой уникальную, визуально привлекательную альтернативу однотонным галстукам.

«Вы можете украсить свои официальные наряды, дополнив их галстуком с узором. При этом хотя бы один цвет принта должен повторять или гармонично сочетаться с оттенком костюма», — напоминает Сергей.



Носите с карманным платком

Если вы собираетесь украсить свой костюм галстуком — а вы должны это однажды сделать, — то, возможно, вам захочется надеть его с платком в кармане.