Слишком вульгарно: вещи, которые не стоит надевать в офис в жару

Летом приходится все так же ездить в офис, какая бы погода ни была за окном. Но некоторые тренды лета все же лучше приберечь для отпуска, в офисе эти вещи будут крайне неуместны. Что конкретно не входит ни в один летний дресс-код, нам рассказала стилист Ольга Еременко.

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Кроп-топ

Да, это яркий тренд лета 2024, однако в офисный стиль кропы вписываются очень редко.

Ольга:

«В творческих коллективах, где царит расслабленная атмосфера, на кроп посмотрят сквозь пальцы, но в серьезной организации, где принят более деловой стиль, он не приживется».



Чем можно заменить любимый кроп в офисе? Наш эксперт рекомендует присмотреться к обычным топам средней длины или же замените его на свободную легкую блузку.

Шорты

Если речь не идет о бермудах, любые шорты смотрятся в офисе неуместно. Хуже классических летних шорт в офисе только короткие джинсовые модели. Стилист предупреждает, что таким образом вы лишь привлечете ненужное внимание со стороны коллег противоположного пола. Замените шорты на легкие брюки из льна или же на свободную юбку миди длины.

Прозрачные материалы

Полупрозрачная блузка подойдет лишь как часть летнего образа для вечеринки или клубного мероприятия. В дневное время блузы и топы из прозрачных материалов смотрятся крайне неуместно практически в любой ситуации.

Ольга:

«Не думайте, что полупрозрачный материал спасет вас от жары. Если хочется охладиться и не выглядеть слишком вызывающе, выбирайте шелковые топы на замену или же простые футболки».



Слишком открытая обувь

Пляжные вьетнамки или тапочки из резины — не самый лучший вариант для офиса. В этом сезоне в трендах суперкомфортные мюли или же мягкие босоножки, которые подарят не меньше удобства, чем ваши отпускные варианты обуви. Кроме того, вьетнамки не подходят ни под одну юбку или брюки, которые могут вписаться в городской стиль.