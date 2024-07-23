Александр Рогов назвал «горячий» тренд конца лета, который будет актуален и осенью

Этим летом Александр Рогов особенно щедр на модные заметки. Стилист уже несколько раз одел своих подписчиц с ног до головы, а теперь начинает потихоньку раздавать советы о том, как выглядеть в начале осени и оставаться в тренде. Уже сейчас эксперт посоветовал обзавестись поло в полоску, причем принт может быть, по его словам, разнокалиберным. «Горячий тренд этого лета и наступающей осени», — заверил стилист.

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Носить поло, добавил он, можно с любым низом — юбками и джинсами, обувь подойдет тоже разная, как спортивная, так и классическая. А смелым стилист посоветовал надеть трендовую вещь на лонгслив — к осени, согласны, самое то. По традиции Рогов оставил своим читательницам подсказки — показал, как стилизуют поло инфлюенсеры.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Ранее Рогов назвал одну остромодную вещь для жарких дней, а еще объяснил, образами какой звезды этим летом следует вдохновляться.