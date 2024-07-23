Эмили Ратаковски поделилась снимком в крошечном бикини

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя манекенщица запечатлела себя на пляже, сидя на коленях. На ней бикини, состоящее из крошечного коричнево-белого бюстгальтера с тонкими завязками и черных плавок с низкой посадкой. Кроме того, она примерила соломенную серую шляпу и немного наклонила голову вниз.

© Lenta.ru

Кроме того, можно заметить на ее шее золотое ожерелье, цепь с подвеской, а также чокер из черных и красных бусин.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски сфотографировалась, приспустив трусы, у полок с книгами.