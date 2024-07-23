Как поддерживать естественную красоту без макияжа

Зачем девушки используют макияж?

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Чаще всего современная девушка использует макияж для того, чтобы скрыть недостатки и несовершенства своей кожи. Это в первую очередь камуфлирование неровного цвета и текстуры кожи лица.

Поэтому рекомендуется работать изначально над качеством и здоровьем кожи. Сдавать регулярно анализы, консультироваться с врачами, ходить на уходовые косметологические процедуры к специалистам уже с подросткового возраста, т.к. именно в этот период появляются нежелательные явления. Это вложение в себя и экономия на декоративной косметике.

Советы врача-косметолога

Очищение кожи

Рекомендованные процедуры, направленные на очищение кожи от загрязнений - комбинированная или ультразвуковая чистка лица, гидромеханопилинг, hydrafacial.

Проработать здоровый цвет лица с помощью процедуры фотоомоложения (lPL/BBL системы широкополосного воздействия света на кожу для того, чтобы убрать нежелательный пигмент и сосуды). При этом удается стимулировать коллаген.

Увлажнение и питание

Для того, чтобы кожа имела естественный лифтинг и плотность важно должное потребление коллагена (его можно пить в жидком виде, употреблять в виде порошка или колоть препарат на основе чистого коллагена) и ботулотоксин, который проработает нежелательные морщинки в статике или заломы. Другим средством может стать для вас увлажнение и питание, которые в комплексе дают сияние кожи (мезопрепараты с гиалуроновой кислотой и витаминами восполняют дефициты).

Иммунитет кожи

Также не забываем про иммунитет кожи. Чтобы клетка могла восполнять себя здоровую и правильную, нужен строительный материал (ПНДР, аминокислоты, экзосомы, клеточный матрикс). К категории этих процедур можно отнести и процедуру плазмолифтинга — когда берется своя собственная кровь, далее пропускают ее через центрифугу по специальной технологии. И в результате мы имеем плазму, которая обогащена большим количеством тромбоцитов и своим строительным материалом.

Аппаратные процедуры

Возможно, вам подойдет аппаратная процедура шлифовки лица CO2 лазером, проводимая в условиях клиники, позволит сузить поры, избавится от черных точек и проработать рубцы постакне. Этот лазер возвращает коже ровность.

Домашний уход

В домашних условиях можно использовать фруктовые кислоты, которые будут мягко стимулировать кожу обновляться самой. Обязательно — правильное и здоровое питание. Кожа — индикатор внутреннего состояния организма. Поэтому белки, жиры, клетчатка, сложные углеводы, а ещё минимум сахара и любых быстрых углеводов — залог естественной красоты, без макияжа и фотошопа.