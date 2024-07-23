Актриса Янина Студилина опубликовала фото в купальнике

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина снялась в ярком бикини на Мальдивах. Актриса позировала в откровенных позах на пляже и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Мальдивские будни», — отметила артистка.



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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая вы красивая», «Художников-натуралистов сюда», «Лепота, глаз радуется», «Огонь», «Какая вы классная», «Фигура роскошная», «Кайф», «Шикарная женщина».

Звезда признавалась в личном блоге, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для артистки приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. А также Студилина активно занимается спортом, плавает и практикует йогу даже на отдыхе.

У знаменитости есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Артистка развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Студилина признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.