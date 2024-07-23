Ночных уход за кожей: каким он должен быть летом

Пляжные дни, вечеринки у бассейна или ночные прогулки по городу и поездки в отпуск — все это популярные занятия летом, которые, несомненно, приносят удовольствие. Но для вашей кожи они точно не полезны. Просто потому, что летний сезон суров с его жарой (и перепадами температур, когда вы заходите в кондиционированное помещение). Однако это не значит, что вы должны полностью отказаться от солнца, моря и прочих радостей.

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Просто в это время года нужно лучше заботиться о коже, соблюдая как дневной, так и ночной режим ухода.

Почему летом необходимо менять свой уход за кожей

В принципе, с изменением времени года меняется и ваша кожа, и требования к нанесению на нее средств. Если говорить конкретно о летнем сезоне, то уровень влажности воздуха напрямую влияет на состояние вашей кожи.

Поэтому летняя бьюти-рутина должна включать солнцезащитные кремы, масла для лица, увлажняющие тоники, очищающие средства, скрабы для лица и другие средства, чтобы дать вашей коже то, чего она заслуживает.

Почему вы должны использовать ночной уход за кожей

«Летом кожа подвергается воздействию различных факторов окружающей среды и загрязнений, таких как грязь, масло, солнце, ветер и т. д. Эти факторы могут закупорить поры и сделать кожу недышащей. Поэтому, когда вы ложитесь спать ночью, кожа получает шанс на восстановление и регенерацию. Рождаются новые клетки кожи, а также улучшается ее текстура», — объясняет косметолог Ирина Волкова.



Удалите макияж

Все, кажется, уже выучили еще со времен старших классов школы, что ложиться спать с нанесенной на лицо косметикой нельзя. Но летом это особенно важно, так что мы просто деликатно напомним на всякий случай. Для этого можно использовать влажный ватный диск или влажные салфетки, чтобы удалить весь макияж.

Умойте лицо

После того как макияж будет стерт, умойте лицо любым привычным вам способом. Это может быть двухфазный уход с маслом и пенкой, гель для умывания. Важно, чтобы средство не содержало агрессивных химических веществ, таких как парабен, минеральное масло и сульфаты.

Отшелушивание

«На следующем этапе ночной процедуры для лица необходимо тщательно отшелушить кожу, чтобы удалить глубокие загрязнения. Это особенно актуально, если вы днем пользовались кремом для загара. Выбирайте мягкие деликатные формулы, которые подходят для ежедневного применения. Кстати, не бойтесь, что вы "сотрете" загар — напротив, на скрабированную кожу он ложится ровнее», — рассказывает Ирина.



Увлажняйте

Если вы любите уход с сывороткой, то ее нужно нанести перед кремом и после эксфолианта. Аккуратно вбейте ее в кожу кончиками пальцев, заодно можно сделать легкий массаж лица. Теперь нанесите увлажняющий крем — убедитесь, что выбрали правильный, учитывая тип кожи. Вы также можете использовать питательный лосьон для тела, чтобы сохранить влагу.

Нанесите крем для век

«Хорошим шагом в ночной процедуре ухода за кожей является нанесение крема для век. Это уменьшает признаки старения и удерживает влагу, а также предотвращает отечность деликатной зоны и появление первых тонких морщин — или сглаживает уже появившиеся», — говорит Ирина.



Когда лучше использовать ниацинамид

Он рекомендуется в качестве ухода как утром, так и вечером. Только убедитесь, что вы не используете этот ингредиент вместе с витамином С, так как последний потеряет существенную часть своих полезных качеств.

Можно ли наносить масло на лицо на ночь