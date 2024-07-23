Тату тонкими линиями — что нужно знать перед походом в салон

Если вы татуированы от плеч до пят или вас интересует всего лишь небольшая аккуратная татуировка или две, скорее всего, вы видели татуировки в виде тонких линий. Тату с тонкими линиями — это сложные, тонкие произведения искусства, и не каждый художник справится с этой задачей, но если вы найдете квалифицированного мастера и будете соблюдать правильный уход, то можете быть уверены, что получите действительно красивую вещь. Узнайте все, что вам нужно знать о таких рисунках на коже — от плюсов и минусов до того, как выбрать художника.

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Что такое татуировки с тонкими линиями?

Когда вы слышите термин «тонкая татуировка», вы можете подумать о маленьком, минимальном дизайне с тонкими линиями — и хотя некоторые из них абсолютно подходят под это описание, они также могут быть намного больше.

«Это изображения, которые варьируются по размеру, но в основном представляют собой чистые, тонкие линии, создающие элемент, требующий минимального затенения, если таковое вообще возможно», — говорит тату-мастер Лея Шуб.



Принципиальное отличие (помимо эстетического)

Татуировки в стиле fine line отличаются от других техник тем, что художники используют только иглы для нанесения рисунка под кожу, что занимает больше времени, чем традиционное использование нескольких видов игл, но конечный результат стоит всего времени, проведенного в кресле.

«В чистом виде тонкие линии татуировок имеют минимальную толщину контура. Поэтому у них обычно более нежный или мягкий вид, чем у рисунков с более смелыми контурами, тяжелой штриховкой или цветом. Они могут включать в себя самые сложные детали из всех стилей татуировок, хотя и минимальные рисунки сейчас не менее популярны», — объясняет Лея.



Плюсы

Татуировки с тонкими линиями пользуются огромной популярностью не просто так, у них есть несколько приемуществ, которые могут заставить вас выбрать их для своего следующего дизайна. Вот несколько основных.

Меньше боли

Один из самых больших плюсов при нанесении тонких линий — это то, что боль не так сильна, как при использовании традиционной иглы. Поскольку наконечник иглы меньше, он не так сильно травмирует кожу, что делает ощущения гораздо более терпимыми.

«Они, как правило, менее болезненны, чем татуировки с более жирными линиями, но, опять же, это зависит от художника и его руки», — объясняет Лея.



Более быстрое заживление

Еще один плюс татуировки с тонкими линиями — более легкое и быстрое восстановление, что опять же связано с размером иглы. Поскольку разрыв в коже не такой большой, время заживления проходит быстрее.

Минусы

Конечно, есть несколько особенностей, которые некоторые могут счесть недостатками, как и в случае с вообще любыми татуировками.

Более длительные сеансы

Вам может потребоваться несколько сеансов, в зависимости от размера и степени детализации желаемой татуировки, но если вам нравится дизайн и у вас есть время, мы не считаем, что это самая большая проблема в мире.

«Из-за уровня квалификации, который они требуют, и кропотливой техники, которую они часто используют, татуировки с тонкими линиями могут быть дороже обычных, а на создание полностью прорисованного дизайна может уйти больше времени, чем на другие стили», — говорит Лея.



Более сложный уход

Из-за более тонкой и деликатной природы, такие тату обычно требуют коррекции, чтобы выглядеть наилучшим образом. Сроки зависят от конкретного человека: некоторые могут подождать несколько лет, в то время как другим придется ходить ежегодно.

Риск несоответствия

Если вы не обратитесь к опытному художнику, который хорошо разбирается в такой технике, вы рискуете столкнуться с несовершенством и непоследовательностью.

«Выпуклости (линии, которые распространяются под кожей после заживления татуировки) или выпадение линий (исчезают после заживления или по мере старения татуировки) более заметны в татуировках с тонкими линиями, чем в других стилях, и могут быть более вероятны, особенно при размещении на определенных частях тела, — объясняет Лея. — Независимо от расположения и стиля, чем минимальнее дизайн, тем больше вероятность того, что в конечном результате будут видны недостатки — штриховкой или тенями огрехи мастера не спрятать, как в других видах тату».



Как выбрать художника

При поиске художника, который сделает вам рисунок, первый и самый важный шаг — найти того, чьи работы соответствуют вашим предпочтениям в дизайне.

«Посмотрите на их работы! Обратите внимание на те, которые похожи на то, что вы хотите сделать, — говорит Лея. — Честно говоря, это лучший способ выбрать любого художника. У каждого свой стиль и свои работы».



Как только вы нашли художника, который вам нравится, полностью изучите его работы и отзывы в социальных сетях, а затем назначьте консультацию, чтобы убедиться, что ваши представления совпадают, что у него есть опыт работы с такими татуировками и что он готов потратить необходимое время, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.