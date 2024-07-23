Термальная вода: пять увлажняющих и тонизирующих средств

Лето в городе — настоящее испытание для кожи любого типа. Если в течение дня вы чувствуете необходимость освежиться, обзаведитесь термальной водой. 5 вариантов, которые увлажняют и тонизируют кожу, ищите в нашей подборке.

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Минерализующая термальная вода, Vichy

В составе термальной воды вулканического происхождения 15 разных минералов. Они трудятся на благо здоровья кожи: укрепляют, восстанавливают и усиливают ее барьерно-защитные функции. Благодаря мелкодисперсному распылению термальная вода равномерно ложится на кожу и не оставляет подтеков.

Термальная вода мист, Sun Look

Небольшой флакон термальной воды удобно носить с собой, чтобы использовать на работе или в спортзале. Средство помогает освежить кожу и снять ощущения сухости и стянутости.

Термальная вода, Jonzac

Термальная вода для ежедневного ухода с насыщенной минералами формулой. Кальций, магний и марганец поддерживают оптимальный гидробаланс и препятствуют развитию сухости, возвращают коже ощущение свежести и комфорта.

Термальная вода, Librederm

Для ухода за кожей в формулу добавили стратегический запас полезных веществ. Здесь есть кремний и селен, которые снимают раздражения и зуд, а также компоненты, в чью зону ответственности входят увлажнение и укрепление защитного барьера.

Термальная вода для всех типов кожи, La Roche-Posay

За счет состава, где есть минеральные соли и олигоэлементы, продукт оказывает комплексное воздействие. Термальная вода нейтрализует сухость и стянутость, а также усиливает антиоксидантную защиту кожи, чтобы она противостояла свободным радикалам.