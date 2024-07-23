Какие косметические процедуры можно делать летом

Какие косметические процедуры нежелательны летом?

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Химические пилинги. Из-за увеличения восприимчивости кожи к солнцу могут появиться ожоги и пигментация. Лучше отдать предпочтение мягким скрабам и энзимным пилингам. Лазерные процедуры. Тоже растет риск появления пигментных пятен, так что лучше подождать до осени, а в противном случае — уделить больше внимания защите от солнца. В качестве альтернативы подойдет неинвазивная лазерная терапия с минимальным воздействием, а также процедуры с использованием светодиодных масок. Микродермабразия. Из-за повреждения верхнего слоя кожи она становится уязвимой перед солнечными лучами. Поэтому для лета больше подойдут уходовые процедуры с увлажняющими и успокаивающими масками.

Какие косметические процедуры больше подходят для летнего периода?

Увлажняющие и питательные — используйте сыворотки, маски и крема на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения.

Антиоксидантные — обратите внимание на средства с витаминами С и Е и экстрактами зелёного чая для защиты кожи от свободных радикалов.

Лимфодренажные и лифтинговые — для подтяжки кожи и хорошего кровообращения будут полезны массажи лица, микротоковая терапия.

Каких компонентов в косметике лучше избегать летом?

Ретиноиды (ретинол) повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам и могут вызвать раздражение и пигментацию.

Агрессивные кислоты (AHA, BHA) вызывают раздражение, повышают фоточувствительность, особенно в высоких концентрациях.

Плотные и жирные крема забивают поры и способствуют появлению акне.

Какие компоненты полезны летом?

Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и препятствует потере влаги.

Витамин С защищает кожу от солнечного излучения, выравнивает тон кожи, является антиоксидантом.

Пантенол способствует регенерации кожи и увлажнению.

Ниацинамид успокаивает кожу, уменьшает воспаления и улучшает барьерные функции.

Аллантоин обладает успокаивающим, смягчающим и заживляющим действием.

Для каких процедур лето – подходящее время?

Гидратационные процедуры интенсивно увлажняют кожу, поддерживают ее эластичность и тонус, что так нужно в жару.

Процедуры с использованием антиоксидантов защищают кожу от негативного воздействия свободных радикалов.

Легкие энзимные пилинги мягко удаляют ороговевшие клетки без повреждения кожи.

СПА-процедуры и маски с охлаждающим эффектом освежают кожу и снимают усталость.

Процедуры с SPF-защитой интенсивно защищают кожу от ультрафиолетового излучения.

Правильно подбирайте уходовые средства и процедуры в соответствии со временем года, и вы сможете наслаждаться солнечными деньками без вреда для кожи.