Какие косметические процедуры можно делать летом. Советы экспертов
Какие косметические процедуры нежелательны летом?
- Химические пилинги. Из-за увеличения восприимчивости кожи к солнцу могут появиться ожоги и пигментация. Лучше отдать предпочтение мягким скрабам и энзимным пилингам.
- Лазерные процедуры. Тоже растет риск появления пигментных пятен, так что лучше подождать до осени, а в противном случае — уделить больше внимания защите от солнца. В качестве альтернативы подойдет неинвазивная лазерная терапия с минимальным воздействием, а также процедуры с использованием светодиодных масок.
- Микродермабразия. Из-за повреждения верхнего слоя кожи она становится уязвимой перед солнечными лучами. Поэтому для лета больше подойдут уходовые процедуры с увлажняющими и успокаивающими масками.
Какие косметические процедуры больше подходят для летнего периода?
- Увлажняющие и питательные — используйте сыворотки, маски и крема на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения.
- Антиоксидантные — обратите внимание на средства с витаминами С и Е и экстрактами зелёного чая для защиты кожи от свободных радикалов.
- Лимфодренажные и лифтинговые — для подтяжки кожи и хорошего кровообращения будут полезны массажи лица, микротоковая терапия.
Каких компонентов в косметике лучше избегать летом?
- Ретиноиды (ретинол) повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам и могут вызвать раздражение и пигментацию.
- Агрессивные кислоты (AHA, BHA) вызывают раздражение, повышают фоточувствительность, особенно в высоких концентрациях.
- Плотные и жирные крема забивают поры и способствуют появлению акне.
Какие компоненты полезны летом?
- Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и препятствует потере влаги.
- Витамин С защищает кожу от солнечного излучения, выравнивает тон кожи, является антиоксидантом.
- Пантенол способствует регенерации кожи и увлажнению.
- Ниацинамид успокаивает кожу, уменьшает воспаления и улучшает барьерные функции.
- Аллантоин обладает успокаивающим, смягчающим и заживляющим действием.
Для каких процедур лето – подходящее время?
- Гидратационные процедуры интенсивно увлажняют кожу, поддерживают ее эластичность и тонус, что так нужно в жару.
- Процедуры с использованием антиоксидантов защищают кожу от негативного воздействия свободных радикалов.
- Легкие энзимные пилинги мягко удаляют ороговевшие клетки без повреждения кожи.
- СПА-процедуры и маски с охлаждающим эффектом освежают кожу и снимают усталость.
- Процедуры с SPF-защитой интенсивно защищают кожу от ультрафиолетового излучения.
Правильно подбирайте уходовые средства и процедуры в соответствии со временем года, и вы сможете наслаждаться солнечными деньками без вреда для кожи.