$87.30-0.4895.46-0.30
Почта

Какие косметические процедуры можно делать летом. Советы экспертов

Какие косметические процедуры нежелательны летом?

Какие косметические процедуры можно делать летом
© Be Icon

  1. Химические пилинги. Из-за увеличения восприимчивости кожи к солнцу могут появиться ожоги и пигментация. Лучше отдать предпочтение мягким скрабам и энзимным пилингам.
  2. Лазерные процедуры. Тоже растет риск появления пигментных пятен, так что лучше подождать до осени, а в противном случае — уделить больше внимания защите от солнца. В качестве альтернативы подойдет неинвазивная лазерная терапия с минимальным воздействием, а также процедуры с использованием светодиодных масок.
  3. Микродермабразия. Из-за повреждения верхнего слоя кожи она становится уязвимой перед солнечными лучами. Поэтому для лета больше подойдут уходовые процедуры с увлажняющими и успокаивающими масками.

Какие косметические процедуры больше подходят для летнего периода?

  • Увлажняющие и питательные — используйте сыворотки, маски и крема на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения.
  • Антиоксидантные — обратите внимание на средства с витаминами С и Е и экстрактами зелёного чая для защиты кожи от свободных радикалов.
  • Лимфодренажные и лифтинговые — для подтяжки кожи и хорошего кровообращения будут полезны массажи лица, микротоковая терапия.

Каких компонентов в косметике лучше избегать летом?

  • Ретиноиды (ретинол) повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам и могут вызвать раздражение и пигментацию.
  • Агрессивные кислоты (AHA, BHA) вызывают раздражение, повышают фоточувствительность, особенно в высоких концентрациях.
  • Плотные и жирные крема забивают поры и способствуют появлению акне.

Какие компоненты полезны летом?

  • Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и препятствует потере влаги.
  • Витамин С защищает кожу от солнечного излучения, выравнивает тон кожи, является антиоксидантом.
  • Пантенол способствует регенерации кожи и увлажнению.
  • Ниацинамид успокаивает кожу, уменьшает воспаления и улучшает барьерные функции.
  • Аллантоин обладает успокаивающим, смягчающим и заживляющим действием.

Для каких процедур лето – подходящее время?

  • Гидратационные процедуры интенсивно увлажняют кожу, поддерживают ее эластичность и тонус, что так нужно в жару.
  • Процедуры с использованием антиоксидантов защищают кожу от негативного воздействия свободных радикалов.
  • Легкие энзимные пилинги мягко удаляют ороговевшие клетки без повреждения кожи.
  • СПА-процедуры и маски с охлаждающим эффектом освежают кожу и снимают усталость.
  • Процедуры с SPF-защитой интенсивно защищают кожу от ультрафиолетового излучения.

Правильно подбирайте уходовые средства и процедуры в соответствии со временем года, и вы сможете наслаждаться солнечными деньками без вреда для кожи.

Тренды