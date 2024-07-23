Макияж Аврил Лавин на премьере фильма высмеяли в Сети

Пользователи сети высмеяли внешний вид канадской певицы Аврил Лавин на премьере фильма «Дэдпул и Росомаха», которая прошла в Нью-Йорке. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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Для мероприятия 39-летняя исполнительница выбрала серую оверсайз футболку, кожаные черные штаны со шнуровкой и остроносые туфли. Кроме того, она надела массивную цепь и кольца. Визажисты, в свою очередь, оформили ей черные толстые стрелки и нанесли на губы розовую помаду. В то же время стилисты распустили волосы и уложили их в легкие локоны.

Читатели портала обратили внимание на яркий макияж артистки и оценили его следующими фразами:

«Похожа на енота», «Смени уже свой стиль! Он такой устаревший», «Застряла в гранже», «Мне кажется, этот образ старит ее. Она бы выглядела красиво, если бы освежила макияж, прическу и стиль одежды», «Ее образ был соблазнительным, когда она начинала. Но времена изменились».



В марте прошлого года фанаты сравнили Аврил Лавин с российской певицей Аллой Пугачевой после ее появления на Неделе моды в Париже.