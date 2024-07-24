Как выбрать трендовые летние мужские кеды

Одной из базовых моделей обуви практически в любом гардеробе являются кеды. И неудивительно: в них комфортно и удобно, их можно сочетать с разной одеждой, а дизайнеры предлагают с ними множество интересных и стильных образов.

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«Сегодня кеды — это не просто спортивная обувь, а акцентный предмет гардероба. И похоже, они уже никогда не выйдут из моды. Даже на лето многие выбирают именно их. Какие же варианты этой обуви в тренде прямо сейчас? В чём особенности летних моделей?»



Как появились кеды?

Прототип первых кед возник ещё в конце XIX века, когда в Англии придумали лёгкую парусиновую обувь на резиновой подошве. Предназначалась она для игры в крокет. Это было чрезвычайно популярное в то время развлечение.

Кеды для крокета оказались настолько удобными, что постепенно завоевали любовь почтенной публики, а затем их начали производить спортивные бренды по всему миру. Для удобства использования к ним добавили шнурки, которые продевались в металлические люверсы. Сегодня этот узнаваемый фасон известен, пожалуй, всем.

Эволюция кед

Со временем кеды стали не просто спортивной обувью, а элементом стиля. Кроме традиционного льна и хлопка, при производстве начали использовать другие материалы: кожу, замшу, декоративные элементы разных цветов.

Начало XX века ознаменовало новую веху в истории кед. Их стали носить селебрити, популярные спортсмены, баскетболисты. Тренд подхватила американская молодёжь, которая буквально не вылезала из любимой обуви и ходила в ней повсюду. А затем появились знаменитые конверсы (Converse) — обувь, покорившая мир. Они были созданы Маркесом Конверсом. Пик их популярности пришёлся на 1970-е годы. Это была эпоха рока, панка, гранжа и металла, время свободы, самовыражения, бунтарства и творчества.

Конверсы носили культовые музыканты, спортсмены, голливудские звёзды и просто модники по всему миру. Их можно было увидеть на концертах Курта Кобейна и на съёмочной площадке, где их носил актёр Джеймс Дин. А во времена учёбы в колледже в кедах-конверсах играл сам Майкл Джордан — будущая легенда баскетбола.

Особенности летних мужских кед

Летом к кедам предъявляются особые требования. Помимо комфорта и удобства, в них должно быть не жарко. Важно, чтобы кожа дышала. Поэтому летние кеды делают из лёгких вентилируемых материалов с перфорацией или сетчатыми вставками.

Важно, чтобы подошва была мягкой и амортизирующей. В такой обуви можно гулять весь день, отправляться в путешествия и за город, отдыхать и заниматься активными видами деятельности.

Кеды светлых оттенков отлично сочетаются с лёгкими брюками чинос или джоггерами, футболкой поло или рубашкой. Другой стильный образ — со свободными, чуть потёртыми джинсами и базовой однотонной футболкой из плотного хлопка.

Кеды ярких цветов могут стать интересной акцентной деталью в деловых или кэжуал-комплектах. Например, в сочетании с брюками и рубашкой или лёгким джемпером.

Сочетать чёрные или тёмные оттенки кед можно как с деловым гардеробом, так и с одеждой для повседневной носки — с тем же денимом или спортивными джоггерами.

Почти к любому комплекту можно добавить модные аксессуары: брутальный браслет, часы, платок-паше, панаму, бейсболку, шёлковый платок на шею. Самый стильный образ получается, когда они перекликаются по цветовой гамме с кедами.

Интересный тренд 2024 года — сочетание спортивного и классического стиля. К примеру, на модных показах этого сезона можно было увидеть нестандартные комплекты из кед, спортивных «треников», элегантного джемпера и твидового пиджака. Или другой вариант: белые кеды, классические брюки и спортивная олимпийка.

Популярные бренды

Если говорить о спортивном стиле и casual, то здесь можно посмотреть в сторону таких брендов, как Nike, adidas, Asics, Puma, Briggs, K-Swiss, Tommy Hilfiger, NCF, Termit. В деловом и классическом можно найти интересные модели у Salamander, Thomas Munz, Ecco, Calvin Klein Jeans.

7 моделей летних мужских кед, на которые стоит обратить внимание

В этом сезоне производители, стилисты и дизайнеры предлагают сразу несколько интересных решений.

Комбинированные кеды

Одна из обувных тенденций этого лета — комбинированные текстуры, когда в одной модели используются разнообразные вставки. Они могут быть из разных материалов (замши, кожи, винила, текстиля), из тканей контрастных цветов, с нашивками, геометрическими линиями и формами. Пример — комбинированные кеды с яркими и динамичными цветовыми акцентами: комфорт и стиль в одной паре.

Кеды на толстой фактурной подошве

Ещё одна тенденция, на которую стоит обратить внимание, — спортивная обувь на толстой подошве.

Как её носить? Модель с высокой подошвой можно сочетать как с небрежными расслабленными силуэтами (например с широкими джинсами), так и с повседневными и деловыми брюками, джемперами, лёгкими жилетками, пиджаками.

Подошва может быть рифлёной, ребристой, с интересным необычным рисунком протектора или другими нестандартными деталями. Такие модели невероятно популярны этим летом, так что советуем присмотреться к ним повнимательнее.

Белые кеды

Классические белые кеды — это уже практически базовая обувь. Она не выходит из моды который сезон. И хотя носить их можно круглый год, больше всего они всё же подходят именно для лета. Из модных в этом сезоне обратите внимание на модели в стиле ретро.

Традиционный силуэт таких кед воплощает стилистику теннисной обуви с её вневременной элегантностью. При этом подобный фасон подходит для любого случая и образа. Особенно актуально будет смотреться с широкими брюками контрастного цвета.

Кеды скейтбордиста

Несмотря на свой молодёжный вайб, могут стать отличным дополнением к классическому и деловому стилю. Они придадут строгому образу лёгкую небрежность и бунтарский дух. Можно носить их и с привычными повседневными комплектами — джинсами или джоггерами. На лето выбирайте лёгкие скейтерские кеды без плотной подкладки — в них будет комфортно даже в нынешнюю жару.

Текстильные кеды

Летом невозможно пройти мимо тренда на лёгкую обувь из текстильных материалов. Ноге в ней максимально удобно, а за счёт вентиляции — не жарко, даже когда столбик термометра бьёт все рекорды. Текстильные кеды в пастельной монохромной гамме невероятно актуальны и выглядят очень модно.

Кеды на липучках

Альтернативой шнуркам в этом сезоне стали липучки, попавшие в обувные тренды лета-2024. Дизайнеры и стилисты любят их за то, что они очень удобны и добавляют образу индивидуальности. Кеды из натуральной кожи на липучках есть в коллекциях спортивных и кэжуал-брендов.

На лето выбирайте модели из натуральных материалов с перфорацией.

Низкие кеды

Они удобны и практичны тем, что сочетаются с брюками любой длины, но особенно стильные комбинации получаются с укороченными джинсами или брюками типа чинос, которые актуальны в летнем сезоне. Так что такие модные пары буквально созданы для тёплого времени года. Подобные модели с низкой линией верха отлично впишутся в повседневный образ, обеспечат оптимальную посадку и воздухообмен.

Самые удачные варианты на лето — текстильные. Если удастся найти стильный ретровариант, будет и вовсе круто.

Советы по выбору и уходу

Обязательно померяйте обувь перед покупкой. Правильно подобранная пара не должна давить и натирать. Кеды из искусственной кожи, а также из комбинированных материалов, с нестандартным фасоном, объёмной стелькой или широкой подошвой стоит выбирать с запасом на полразмера. А вот варианты из натуральной замши или кожи обычно со временем растягиваются и принимают форму стопы. Их можно брать без запаса.

Чтобы ваши кеды как можно дольше сохраняли первоначальный вид, за ними нужно ухаживать, как и за любой другой обувью.

Для моделей из натуральных материалов приобретите специальные средства для чистки, смягчающий крем и защитную пропитку. Лучше не попадать в такой обуви под дождь и не сушить её вблизи источников тепла, чтобы она не деформировалась.

Кеды из искусственной кожи можно чистить любыми деликатными средствами и мыть в воде.

Кеды станут оптимальным выбором, если вам важны стиль, комфорт и удобство. С ними можно подчеркнуть индивидуальность и создать огромное количество образов — от дерзких или расслабленных до строгих и деловых. А благодаря дизайнерам, которые из года в год предлагают новые интересные тренды и сочетания, найти свою идеальную пару может каждый. Неудивительно, что сегодня эта обувь стала базой любого гардероба и одной из самых модных деталей стиля.