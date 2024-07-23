Что такое контуринг и кому рекомендуется такой способ окрашивания волос

Что такое контуринг?

Контуринг – это творческое осветление с последующим тонированием отдельных прядей, рост которых идет по линии контура волос. Визуально такая техника выглядит, как натурально выгоревшие на солнце волосы.

Контуринг можно выполнить в сочетании с достаточным количеством техник: треш-техника, air-touch, балаяж, микро-мелирование и другие.

Как наносится контуринг?

Техника окрашивания выбирается в зависимости от двух факторов: какая техника использовалась ранее и какие есть пожелания у гостя. Далее парикмахер-стилист приступает к осветлению — сначала челки, потом височной и нижне-затолочной зон.

При окрашивании визуально возможно сделать множество бликов изнутри, позволяющих создать эффект мерцания. Если девушка собирает волосы в хвост, то можно получить эффект рельефного окрашивания. При укладках и вьющихся волосах — добиться эффекта сияющих локонов. Поэтому считается, что контуринг – трансформирующая техника, которая подчеркивает практически каждый стиль.

Кому подходит контуринг?

Контуринг можно выполнить как и на натуральные волосы, что позволит освежить образ или поможет девушке примерить блонд, так и на ранее окрашенные волосы. Окрашивание контуринг в сочетании с натуральными волосами, на удивление, подходит и для теплого цветотипа лица, сделав образ более нежным, и для холодного, добавив яркий акцент в стиль.

Не подойдёт контуринг тем девушка, волосы которых по форме напоминают пушок. В таком случае, контуринг будет невозможно сделать технически, так как волосы слишком тонкие.

Плюсы и минусы контуринга волос

Плюсы:

Эту технику окрашивания можно вписать в любой образ: дерзкий, элегантный или романтичный;

Контуринг, выполненный в любом цвете, подходит к любому оттенку волос: темным, русым и блондинистым. Вне зависимости от изначального цвета волос можно сделать холодные или теплые оттенки, добавить, например, розовый или персиковый;

При контуринге окрашивается не вся голова, а только отдельные пряди, поэтому эта техника менее травматична для волос;

Сам процесс окрашивания не занимает много времени;

За этим типом окрашивания легко ухаживать, а натуральный цвет отрастает плавно, из-за чего не приходится ходить на коррекцию.

Минусы: