Что такое контуринг и кому рекомендуется такой способ окрашивания волос
Что такое контуринг?
Контуринг – это творческое осветление с последующим тонированием отдельных прядей, рост которых идет по линии контура волос. Визуально такая техника выглядит, как натурально выгоревшие на солнце волосы.
Контуринг можно выполнить в сочетании с достаточным количеством техник: треш-техника, air-touch, балаяж, микро-мелирование и другие.
Как наносится контуринг?
Техника окрашивания выбирается в зависимости от двух факторов: какая техника использовалась ранее и какие есть пожелания у гостя. Далее парикмахер-стилист приступает к осветлению — сначала челки, потом височной и нижне-затолочной зон.
При окрашивании визуально возможно сделать множество бликов изнутри, позволяющих создать эффект мерцания. Если девушка собирает волосы в хвост, то можно получить эффект рельефного окрашивания. При укладках и вьющихся волосах — добиться эффекта сияющих локонов. Поэтому считается, что контуринг – трансформирующая техника, которая подчеркивает практически каждый стиль.
Кому подходит контуринг?
Контуринг можно выполнить как и на натуральные волосы, что позволит освежить образ или поможет девушке примерить блонд, так и на ранее окрашенные волосы. Окрашивание контуринг в сочетании с натуральными волосами, на удивление, подходит и для теплого цветотипа лица, сделав образ более нежным, и для холодного, добавив яркий акцент в стиль.
Не подойдёт контуринг тем девушка, волосы которых по форме напоминают пушок. В таком случае, контуринг будет невозможно сделать технически, так как волосы слишком тонкие.
Плюсы и минусы контуринга волос
Плюсы:
- Эту технику окрашивания можно вписать в любой образ: дерзкий, элегантный или романтичный;
- Контуринг, выполненный в любом цвете, подходит к любому оттенку волос: темным, русым и блондинистым. Вне зависимости от изначального цвета волос можно сделать холодные или теплые оттенки, добавить, например, розовый или персиковый;
- При контуринге окрашивается не вся голова, а только отдельные пряди, поэтому эта техника менее травматична для волос;
- Сам процесс окрашивания не занимает много времени;
- За этим типом окрашивания легко ухаживать, а натуральный цвет отрастает плавно, из-за чего не приходится ходить на коррекцию.
Минусы:
- Контуринг не подходит девушкам с пушковым типом волос, так как их будет невозможно прокрасить.
- Если девушка хочет сделать обилие конкретного цвета на своих волос, то такая техника ей не подойдёт.
- В случае, если контуринг наносит непрофессиональный мастер, то может появиться эффект «лысины» по контуру.