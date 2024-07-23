Перечислены самые шокирующие способы омоложения

На что только не идут женщины, чтобы сохранить привлекательность! Сегодня существует огромное количество омолаживающих процедур, однако, некоторые косметологические манипуляции вызывают вопросы. Косметолог Виктория Белякина рассказала нам о самых необычных процедурах, которые вы вряд ли решитесь попробовать.

Инъекции спермой лосося

Популярная в Голливуде процедура еще не успела получить широкий круг поклонников по всему миру. Тем не менее звездные дивы стоят в очередях за омолаживающими уколами. Одной из первых на инъекцию лососевой спермой решилась Дженнифер Энистон, а за ней повторила и Ким Кардашьян. Виктория:

«В этих уколах содержатся полинуклеотиды, которые схожи по действию с коллагеном. Из-за этого заметен „освежающий“ эффект».



«Вампирская» подтяжка

Для проведения этой процедуры используют кровь самого пациента. Суть в том, что у человека берется кровь, которую очищают и обогащают тромбоцитами. Далее кровь снова вводят, но уже по кожу. Некоторые эксперты уверены, что эффект небольшого лифтинга сохраняется на протяжении нескольких месяцев, тем не менее Виктория полагает, что такая процедура не сможет помочь в ситуации, когда кожа требует серьезной подтяжки.

«Поджигание» морщин

Звучит страшно, но процедура довольно распространенная и относительно безопасная. Косметолог:

«Метод заключается в том, что огонь воздействует на активные точки тела, уменьшает жировые отложения и борется с морщинами. В тибетской медицине это очень популярная процедура».



В этом случае самое главное — найти настоящего профессионала, который правильно все сделает.

Пивные ванны

Пожалуй, самая приятная процедура из всех. Пивные ванны больше всего распространены на чешских курортах. Пациент принимает ванну с теплым напитком, в это же время косметолог проводит массаж. Для процедуры используется натуральное крафтовое пиво, производимое в Чехии. По отзывам женщин, прошедших процедуру, можно сказать, что эффект заключается не только в смягченной и разглаженной коже, но и в улучшении настроения, так как аромат пива действительно способствует снятию стресса.