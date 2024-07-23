Черный деним: как правильно стилизовать и с чем носить

Джинсы — один из самых универсальных предметов гардероба. Хотя они никогда не будут такими же удобными, как треники, они непринужденны, универсальны и легко подходят для любого случая — от позднего завтрака до беготни по делам и свидания. Если вам наскучили классические синие модели— переходите на темную сторону! Кстати, черный деним легко сочетать и с классический голубым.

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«Черные джинсы — это классика гардероба, и их легко надевать как сверху, так и снизу. Выбираете ли вы простую пару черных джинсов, вещь в стиле дистресс, юбку или жакет — черный деним может легко дополнить наряд или стать смысловым или стилистическим центром», — объясняет стилист Маша Ведерникова.



Скромная роскошь

Простая формула стиля — это пара черных прямых джинсов с блейзером и белыми туфлями на каблуках.

«Блейзер придает сдержанной основе некоторую структуру, а туфли добавляют цвет в полностью черный образ. Впрочем, можете заменить их на ярко-красные, синие или на вариант в клетку, например», — рассказывает Маша.



Нескромная роскошь

Деним с глянцевой поверхностью — и сразу получаем вариант торжественный или дерзкий.

«Вот, например — здесь Рианна надела черную джинсовую куртку и джинсы из той же ткани, добавив к ним кожаную сумку на ремне, чтобы создать текстурный ансамбль и придать костюму крутизны», — подчеркивает стилист.



Сдержанный деловой стиль

Если вы ищете, с чем носить джинсы в офис, черный деним создает элегантный, сдержанный образ, который легко адаптировать как к важным встречам, так и к повседневным пятницам.

«Выберите темную облегающую пару, а затем добавьте кожаный блейзер и черный боди-комбинезон, чтобы создать четкий образ», — предлагает Маша.



Деним, но не джинсы

Если вы ищете способы использовать черный деним, не прибегая к джинсам, измените свой стиль с помощью черной джинсовой юбки-макси.

«В сочетании с простой белой майкой и серебристыми туфлями на каблуках — это простой и в то же время эффектный летний образ», — убеждена Маша.



Y2K Деним

Деним играет важную роль в моде Y2K, поэтому поиграйте ностальгию, надев черную джинсовую мини-юбку, джинсовую куртку того же оттенка и милые нюдовые сапоги длиной до колена, чтобы добавить образ изящества и элегантности. Ну и аутентичности, конечно.

Тренч из «мытого» денима

Независимо от того, любите ли вы классический стиль или хотите заявить о себе, хороший тренч сочетается со всем и создает обтекаемый силуэт.

«Наденьте его с черными джинсами и кроп–топом, и у вас получится переходный образ, который подойдет для любого времени года и случая», — уверена Маша.



Уютный шик

Если в прохладный день вам захотелось побаловать себя черным денимом, накиньте на джинсы легкую меховую куртку — это практичный выбор, который добавит текстурный элемент.

«Дополните образ ботинками и черной кожаной сумочкой, чтобы создать крутой ансамбль без лишних усилий», — говорит стилист.



Французский шик

Хотя джинсовая ткань, скорее всего, заставляет вас думать о джинсах, юбках или куртках, джинсовые платья становятся все более популярными, как сами по себе, так и в качестве элемента многослойной одежды.