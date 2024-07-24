Французский маникюр в 2024 году: тренды, идеи модного дизайна с фото

Французский маникюр остается одним из самых востребованных в нейл-арте. В классическом варианте ноготь покрывают основой приглушенного розового оттенка в сочетании четкими белыми кончиками. Но в последние годы появилось большое количество оригинальных идей для такого маникюра — его делают разных цветов и на любые формы ногтя. История появления френча, главные тренды 2024 года и варианты дизайна с фото — в материале «Ленты.ру».

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Что такое френч и почему он так называется

Французский маникюр придумали в 1975 году. Идея этого дизайна принадлежит президенту и генеральному директору Orly International Джеффу Пинку, который в то время работал в Голливуде и был американским поставщиком косметики.

«Режиссеры жаловались, как много времени уходит на то, чтобы сменить цвет ногтей у актрис, чтобы он соответствовал их гардеробу для разных сцен. Они попросили меня сделать цвет, который подходил бы ко всему. Я придумал использовать белый лак на кончиках ногтей. Я нанес его на кончики ногтей, а затем покрыл ногти лаком телесного оттенка», — Пинк.



Этот дизайн подходил к любым нарядам, что сильно сокращало нужное для смены образов время. Достать белый лак в то время было непросто, но старания того стоили: таким образом студии могли экономить значительные суммы, которые тратили на постоянную смену маникюра для актрис.

Увидев выгодную бизнес-идею, Пинк начал продавать непрозрачный белый и телесный лаки вместе, назвав такой набор Natural Look Nail Kit. Затем он привез эти наборы в Париж, где модели стали использовать их для маникюра на показах мод. Вернувшись в США, предприниматель дал новое название придуманному им дизайну ногтей — французский маникюр.

Французский маникюр стал пользоваться популярностью, когда с ним на «Вечернее шоу Джонни Карсона» пришли две знаменитости того времени — американские певицы Шер и Барбра Стрейзанд. После этого наборы френча в магазинах начали массово раскупать.

Более 40 с лишним лет французский маникюр Викторию Бекхэм и Селену Гомес, актрису Риз Уизерспун и моделей Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.

Форма ногтей для френча

Трендом 2024 года считается френч для коротких ногтей: когда кончик вырос не более чем на два миллиметра от подушечки пальца.

При этом французский маникюр подходит обладательницам любой длины и формы ногтей.

Особенно красиво смотреться френч будет на острых, квадратных или закругленных ногтях: овальной, миндалевидной формы и «мягком квадрате».

Тренды французского маникюра

Классический френч

Классический французский маникюр выдержал испытание временем и остается одним из трендов 2024 года.

Фруктовый французский маникюр

Для создания такого нейл-арта на кончики обычно наносят яркие оттенки: например,желтые или розовые. На самой ногтевой пластине при этом делают рисунки в виде фруктов.

Такой дизайн особенно подойдет для яркого маникюра весной или летом.

Анималистичный френч

Анималистичные принты давно закрепились не только в одежде, но и в маникюре. Особенно популярными являются леопардовые и коровьи пятна на кончиках ногтей.

Френч в спокойных оттенках

Если анималистичный или фруктовый принты кажутся вам слишком дерзкими, но хочется попробовать что-то новенькое, вы всегда можете выбрать необычный вариант классического френча: заменить белый цвет на кончиках на другой спокойный оттенок. Например, это может быть карамельный, шоколадно-коричневый, бежевый или «персиковый пух».

Последний стал главным цветом 2024 года по версии Международного исследовательского института Pantone: речь идет об оттенке 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух»).

Микро-френч

Если в классическом варианте френча белые полоски на кончиках ногтей достаточно толстые, то этот стиль предлагает необычное решение: тонкие линии, которые придают образу элегантный вид.

Такой дизайн заметили на моделях на подиуме Недели моды в Нью-Йорке в 2024 году, что делает его еще более популярным среди тех, кто следит за трендами.

Тонкие линии френча хорошо смотрятся на коротких ногтях.

Разноцветный микро-френч

Микро-френч можно сделать и в виде цветовых блоков. Для этого половину кончика ногтя нужно покрыть одним цветом, другую половину — другим. Например, хорошо сочетаются голубой и синий или салатовый и зеленый оттенки.

Ногти фомбре

Один из самых популярных трендов этого года — сочетание французского маникюра и омбре с плавным переходом тонов. Наиболее подходящими цветами для такого маникюра считаются молочно-белый, персиковый и розовый со светлыми кончиками.

Разноцветный французский маникюр

Для создания такого дизайна можно покрыть разными лаками каждый кончик ногтя, а можно сделать на одной руке красный маникюр, а на другой — черный френч. Или выбрать для кончиков любые другие цвета: например, кобальт, насыщенный зеленый, фиолетовый, ярко-желтый.

Френч с разными текстурами

Классический френч можно разнообразить, если использовать лаки разной текстуры. Например, кончики можно покрыть матовым лаком, а основную пластину ногтя — глянцевым блеском. Или сделать наоборот.

Если хотите более смелый дизайн, можно использовать на кончиках стразы, пайетки и другие объемные элементы.

Хромированный френч

Разнообразить классический французский маникюр можно также с помощью эффекта металлик. Для этого достаточно украсить кончики ногтей глиттером, лаком с хромированным эффектом или специальной блестящей фольгой с «потертостями».

Такой френч будет хорошо выглядеть на коротких и длинных ногтях.

Французский маникюр в стиле Барби

Барби-мания, возможно, немного утихла, но одержимость оттенками розового в ближайшее время никуда не денется. Ярко-розовый французский маникюр с элементами хрома — еще один тренд этого года.

Французский маникюр с сердечками

В этом варианте маникюра вместо полоски на кончике ногтя рисуют сердечки. Такой модный френч больше подойдет для ногтей овальной формы.

Игривый французский маникюр

Чтобы сделать такой френч, на ноготь наносят нежно-розовую классическую основу, а кончики украшают разноцветными яркими полосами по контуру. Сверху на них добавляют мини-принты цветов, звездочек, смайликов и другие фигуры.

Геометрия

Один из популярных стилей французского маникюра — угловатый, при котором кончик ногтя имеет форму буквы «V», а не стандартный изгиб по краю. Полоски наносят в соответствии с формой — цвета лаков могут быть как пастельными, так и яркими.

Также на кончиках ногтей вместо классических полосок можно нарисовать разноцветные круги. Такой френч будет идеально смотреться на длинных ногтях.

Обратный френч

У классического французского маникюра есть зеркальный двойник — обратный френч. В этом случае выделяется не верхний кончик, а основание у кутикулы. Цветовая палитра при этом может быть разной: подойдут как классические бледно-розовые и белые лаки, так и более яркие и даже контрастирующие друг с другом оттенки.

Например, ноготь может быть покрыт бежевым оттенком лака, а дуга у кутикулы — коричневым. Также можно сделать линию не лаком, а стразами.