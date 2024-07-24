Пластический хирург дал совет, как прекратить стареть

Пластический хирург раскрыл простые методы, которые могут обратить вспять процесс старения
Четыре простых способа помогут предотвратить и даже обратить вспять процесс старения. Пластический хирург Энтони Юн рассказал, что нужно делать, чтобы избежать появления ранних морщин или мешков под глазами.
Солнцезащитные очки. По словам эксперта, такой аксессуар не только защищает чувствительную область глаз от ультрафиолетовых лучей солнца, но и предотвратит прищур, который может вызвать появление морщин в виде гусиных лапок.
Правильная еда. Уменьшите количество ультраобработанных продуктов в рационе. Они не только содержат больше количество соли, увеличивая отёчность вокруг глаз, но и могут вызывать воспаление.
Аллергия. Постарайтесь контролировать свою аллергию и избегайте агрессивного трения век. В этой области кожа очень тонкая, и агрессивное трение может привести к её растяжению.
Крем для глаз с ретинолом. Ретинол помогает увеличить количество коллагена в коже, предотвратить её истончение и появление морщин.