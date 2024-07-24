Пластический хирург дал совет, как прекратить стареть

Четыре простых способа помогут предотвратить и даже обратить вспять процесс старения. Пластический хирург Энтони Юн рассказал, что нужно делать, чтобы избежать появления ранних морщин или мешков под глазами.

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Солнцезащитные очки. По словам эксперта, такой аксессуар не только защищает чувствительную область глаз от ультрафиолетовых лучей солнца, но и предотвратит прищур, который может вызвать появление морщин в виде гусиных лапок.

Правильная еда. Уменьшите количество ультраобработанных продуктов в рационе. Они не только содержат больше количество соли, увеличивая отёчность вокруг глаз, но и могут вызывать воспаление.

Аллергия. Постарайтесь контролировать свою аллергию и избегайте агрессивного трения век. В этой области кожа очень тонкая, и агрессивное трение может привести к её растяжению.

Крем для глаз с ретинолом. Ретинол помогает увеличить количество коллагена в коже, предотвратить её истончение и появление морщин.