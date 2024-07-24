Как нашли неизвестную звезду втрое старше Солнца

Астрономы из Китайской академии наук (CAS), используя телескоп Gran Telescopio Canarias, открыли ранее неизвестную звезду в тонком диске Млечного Пути. Ее возраст составляет более 12 миллиардов лет.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем сообщает Phys.org. Открытая звезда отнесена к классу RPE - архаичных звезд с низким содержанием металлов. Они существовали на ранней стадии Вселенной, когда космическое пространство еще не было насыщено металлами.

Однако открытая звезда в этом отношении оказалась рекордсменом - для своего класса металлов в ней оказалось больше обычного. Также она содержит и другие элементы, всего их было выявлено около 30-ти, в том числе европий, торий или уран.

Подобные звезды в основном населяют галактическое гало и карликовые галактики-спутники Млечного Пути. Ученые называют их прекрасными естественными лабораториями для изучения истории формирования нашей галактики.

Звезда получила обозначение LAMOST J020623.21+494127.9 (сокращенно - J 0206+4941). Уровень ее металличности составляет 0,54, эффективная температура - около 3800 градусов по Цельсию. Содержание легких элементов в этой звезде оказалось сопоставимым с другими звездами с аналогичной металличностью.

Возраст точно не определен, но астрономы предполагают, что составляет он не менее 12,3 миллиарда лет. То есть, эта звезда примерно втрое старше нашего Солнца. Ученые не исключают возможности того, что она могла появиться в результате слияния двойной нейтронной звезды или сверхновой с коллапсом ядра.