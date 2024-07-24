61-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее дочери Румер Уиллис.

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На размещенном снимке 61-летняя звезда фильма «Привидение» предстала у водоема в белом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера без подклада. При этом актриса продемонстрировала стройное тело. Кроме того, Мур надела черные шлепанцы, бейсболку и собрала волосы в хвост.

Известно, что знаменитость проводила время со своей годовалой внучкой Луэттой.

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В июне 61-летняя Деми Мур вышла в свет в наряде за 600 тысяч рублей. Актриса посетила в Нью-Йорке премьеру ленты Brats, где исполнила одну из ролей. Для мероприятия она выбрала белый костюм, состоявший из жилета без рукавов и удлиненных брюк с широкими штанинами итальянского бренда Schiaparelli.