Айза завершила пластику груди и показала ее на фото

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза неоднократно прибегала к пластическим операциям: так, она скорректировала форму носа с помощью ринопластики, делала липоскульптурирование для плоского живота, а также увеличивала грудь.

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С грудью у блогерши случилась целая эпопея: из родного первого размера она сделала третий, но импланты не прижились да и самой Айзе результат не понравился. После того, как девушка удалила импланты, она пережила еще несколько операций на грудь из-за осложнений. Недавно хирурги удалили шрамы, оставшиеся после последнего вмешательства.

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Теперь же Айза вернулась к своему родному размеру: ее грудь теперь выглядит аккуратной, как в молодости. Бизнесвумен отказалась от бюстгалтера и продемонстрировала окончательный результат.