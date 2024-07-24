Тренды школьной моды 2024

Особенный восторг у ребят вызывает процесс подготовки к школе. Дети с родителями пополняют ранцы необходимыми принадлежностями, а также выбирают новую школьную форму.

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Это всегда всплеск эмоций у юных модников и модниц. Школа — это учебное заведение с достаточно строгим дресс-кодом, но не забываем, что школьная форма может быть стильной и трендовой.

Секрет успешного школьного образа – умение сочетать удобство и стиль. Школьная форма Choupette – это выход за привычные рамки скучных и однообразных моделей. Российский бренд создал коллекцию дизайнерской одежды для мальчиков и девочек всех возрастов, соответствующую дресс-коду школы. Это школьная одежда идеально подходит для школы, дополнительных занятий, встреч с друзьями и даже активного отдыха.

Среди моделей есть и романтичные платья, сарафаны и юбки. Есть капсула для любителей классики. А также представлены самые смелые авангардные решения, яркие тенденции 2024 года. Острые тренды для тех, кто стремится создать свой собственный неповторимый стиль.

В коллекции Choupette можно найти стильные решения на каждый день: от удобных джинсов и футболок до элегантных блузок и пиджаков.