40-летняя Надежда Сысоева показала внешность после удаления филлеров из губ

Российская актриса Надежда Сысоева показала в своем Telegram-канале внешность после удаления филлеров.

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40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman запечатлела крупным планом лицо без макияжа, завязав волосы в гладкий низкий хвост. При этом она продемонстрировала уменьшенные губы, а также заявила, что сделала чистку зубов и сняла наращенные ресницы.

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В свою очередь, в комментариях к посту знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Она отметила, что процедура растворения наполнителей оказалась очень болезненной.

Ранее в июле российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала страшные последствия избавления от филлеров в губах.