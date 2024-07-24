Жена певца Эмина Агаларова появилась на публике в откровенном наряде

Жена певца Эмина Агаларова вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте. Модель Алена Гаврилова появилась в откровенном наряде на открытии Международного музыкального фестиваля Dream Fest в Баку, основателем которого является ее муж, и поделилась в соцсетях кадрами с красной дорожки.

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Пара впервые официально зарегистрировала отношения в июле 2018 года. В 2020 году супруги развелись, но через год воссоединились. Агаларов признавался, что во многом это произошло из-за неоправданной ревности. По словам артиста, когда он осознал свою ошибку, то решил вернуть Гаврилову. В 2024 году стало известно, что пара вновь сыграла свадьбу, и недавно певец подтвердил эту информацию. У пары есть общая пятилетняя дочь Афина.

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Агаларов девять лет состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. У экс-супругов трое общих детей: сыновья-близнецы Микаил и Али и девочка Амина. Пара рассталась в 2015 году. Певец признавался в интервью Ксении Собчак, что скрывал от семьи новость о разводе — родственники все узнали только из СМИ. Отец музыканта Араз Агаларов пытался отговорить сына от такого шага, но все же не смог его переубедить.

По словам певца, его отношения с Алиевой только улучшились, когда они перестали быть мужем и женой. Артист рассказывал, что они часто созваниваются, обсуждая будущее детей и делясь своими переживаниями.