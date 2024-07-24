«И все еще мяу». Холли Берри устроила фотосессию топлес с уличными кошками

Голливудская актриса Холли Берри, известная по фильму «Женщина-кошка», устроила фотосессию топлес. 57-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) серию снимков, на которых предстала с кошками, подобранными на улице.

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"И все еще... мяу! Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этого знакового персонажа. Она всегда будет в моем сердце, а я навсегда останусь Пэйшенс Филлипс, или же Кошкой", — подписала фото Берри.



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На фотографиях актриса показала стройную и подтянутую фигуру в черных трусах, а на глаза надела маску. Обнаженную грудь Берри прикрыла двумя кошками. Фотосессия звезды была приурочена к 20-летней годовщине выхода блокбастера «Женщина-кошка», в котором она снялась вместе с Шэрон Стоун.

Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун, которой в этом году исполнилось 66 лет, снялась топлес рядом с созданной ей картиной. Артистка позировала возле своей работы в голубых трусах от купальника. Подписчики звезды «Основного инстинкта» восхитились ее фигурой. Многие отметили, что актриса выглядит моложе своих лет.

Также телеведущая Ольга Орлова разделась для фотосессии в прозрачной ванной, съемка проходила во Франции, куда она отправилась с мужем в путешествие. На фотографии звезда позировала топлес, сидя в пенной ванне спиной к камере.