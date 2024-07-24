Розацеа: как ухаживать за возрастной кожей, чтобы успокоить ее

Если вы недавно заметили, что кожа на вашем лице постоянно краснеет и становится очень чувствительной, есть вероятность, что вы имеете дело с воспалительным заболеванием кожи, называемым розацеа. Если это так, не пугайтесь.

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«Эта проблема встречается довольно часто, и хотя полностью вылечить розацеа невозможно, вы можете держать его под контролем, избегая раздражающих эпидермис факторов, принимая при необходимости лекарства и корректируя свой уход за кожей», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.



Симптомы розацеа

Любопытно, может ли розацеа быть вашим заболеванием? Симптомы могут быть следующие: чувствительная кожа, сухость носа и щек, шелушение или покраснение отдельных зон, ощущение жжения кожи, акне на щеках или носу, видимые кровеносные сосуды на поверхности лица.

Конечно, многие из этих симптомов могут быть вызваны другими причинами, поэтому, чтобы узнать наверняка, есть ли у вас розацеа, лучше всего обратиться к дерматологу.

Знайте свои триггеры

Чтобы подобрать уход, который не будет еще больше усугублять состояние кожи, склонной к розацеа, начните с определения факторов, которые вызывают обострение симптомов.

«Эти триггеры могут варьироваться от человека к человеку, но некоторые из наиболее распространенных включают стресс, жару, холод, ветер, алкоголь, загрязнение окружающей среды, солнечный свет, определенные средства по уходу за кожей и волосами, а также молочные продукты, шоколад и острая пища», — рассказывает Ирина.



Практикуйте бережное очищение

Это является обязательным условием, прежде всего потому, что ваша кожа воспалена и не стоит делать ничего, что может вызвать еще большее раздражение. Ирина советует очищать кожу дважды в день с помощью теплой воды и мягкого очищающего средства, подчеркивая, что людям с розацеа следует избегать скрабов.

Выбирайте щадящие средства

Ищите очищающие средства и мыло, на которых указано, что они нежные или подходят для чувствительной кожи.

«Ищите ниацинамид. Этот ингредиент способен уменьшить воспаление и помочь защитить кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды», — говорит Ирина.



Обратите внимание на некоторые синтетические ингредиенты

Очищающие средства, изготовленные на основе синтетических моющих средств (а не мыла), могут быть полезны для уменьшения симптомов розацеа, поскольку они могут быть менее раздражающими.

«Это может показаться нелогичным, но кислый pH таких очищающих средств может лучше соответствовать естественной кислотности вашей кожи», — подчеркивает дерматолог.



Сосредоточьтесь на увлажнении и восстановлении барьеров

Увлажнение действительно важно для людей с розацеа, но стоит обращать внимание и на восстановление барьеров, поддержание микробиома кожи и сохранение pH-баланса.

«Увлажнение кожи помогает уменьшить воспаление и справиться с зудом и дискомфортом», — объясняет Ирина.



Дерматологи рекомендуют выбирать некомедогенное средство, сбалансированное по pH и содержащее керамиды, которые помогают защитить и восстановить кожу. Также могут быть полезны средства с гиалуроновой или азелаиновой кислотой.

Используйте хороший SPF

Хотя защита от солнца необходима абсолютно всем, это особенно касается тех, у кого розацеа, потому что ультрафиолетовое излучение может стать спусковым крючком и усилить раздражение и воспаление.

«Нанося солнцезащитный крем, вы можете избежать воспаления розацеа», — говорит Ирина.



Ищите средства с SPF 30 или выше, выбирайте минеральные формулы, содержащие оксид титана или цинка. Зачастую они в меньшей степени способствуют развитию воспалений, чем химические солнцезащитные средства.

Избегайте раздражающих средств

При розацеа кожный барьер может быть нарушен, поэтому косметика и средства по уходу за кожей, содержащие агрессивные ингредиенты, могут легко вызвать раздражение и воспаление кожи.

«Людям с розацеа, экземой или медицинским заболеванием кожи не следует пользоваться средствами по уходу за кожей медицинского класса или отшелушивающими тониками, так как они могут усугубить состояние», — говорит Ирина.



Вместо этого она рекомендует обратить внимание на следующие ингредиенты: