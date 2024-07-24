Любительницы макияжа знают, насколько сложно может быть нарисовать идеальные стрелки. Однако бьюти-блогер @julyabay недавно раскрыла простой, но эффективный способ, который поможет даже новичкам создать выразительный взгляд.

Секрет кроется в использовании двух неожиданных продуктов: рассыпчатой пудры и обычного тюбика от косметического средства.

Как сделать красивый высокий хвост

Возьмите любой цилиндрический тюбик подходящего размера, например, от туши или подводки. Окуните край тюбика в рассыпчатую пудру. Приложите запудренный край к внешнему уголку глаза под желаемым углом и слегка прижмите, оставляя четкий отпечаток. Теперь у вас есть идеальный контур для стрелки. Заполните полученную форму подводкой или тенями.

Подробнее об этом способе смотрите в видео.