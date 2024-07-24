Татуаж может вызвать угрожающие жизни осложнения: подробности

Согласно новому исследованию агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA), запечатанные флаконы с чернилами для перманентного макияжа и татуировок содержали миллионы опасных бактерий. В том числе некоторые образцы с пометкой «стерильно».

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«Патогенные микроорганизмы или другие вредные вещества, содержащиеся в этих чернилах, могут проникать из места инъекции через кровеносную и лимфатическую системы в другие части тела», — рассказала соавтор исследования Линда Кац в интервью CNN.



Исследователи обнаружили, что 26 образцов от 10 производителей, или 35% от общего количества образцов, имели некоторую степень бактериального загрязнения. Поскольку чернила вводятся глубоко в кожу, где могут размножаться некоторые бактерии, загрязненные чернила для татуировок могут вызвать инфекции и серьезные последствия, считает специалист. При системном распространении бактерии могут привести к угрожающим жизни осложнениям, таким как эндокардит или септический шок.

Наибольшие риски сопутствуют перманентному макияжу в области глаз.

«Хотя и татуировки, и перманентный макияж сопряжены с риском, если используются загрязненные чернила, перманентный макияж, нанесенный вокруг глаз, может представлять повышенный риск для потребителей, поскольку микробы могут попасть в глаза и вызвать инфекцию», — уверена эксперт.



Выходит, мастер может обезопасить клиента лишь двумя способами: либо сдавать образец из каждой партии чернил на исследование, либо самостоятельно стерилизовать чернила в автоклаве.