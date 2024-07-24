В Vogue рассказали, какой вид обуви вновь станет трендом у женщин

Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин в 2024 году. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

По словам модных редакторов, популярными окажутся дерби (туфли с открытой шнуровкой, у которых берцы пришиты поверх союзки — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что данные полуботинки были созданы в XIX веке и изначально являлись деталью мужского гардероба, но впоследствии их также стали носить девушки.

В свою очередь, в настоящее время указанная обувь появилась в коллекциях модных брендов, в том числе Miu Miu. Кроме того, им начали отдавать предпочтение модели и инфлюэнсерши, например Кендалл Дженнер, Малика Лубак и Бланка Миро. Так, они сочетали туфли с прямыми брюками кремового оттенка, расклешенными штанами, кюлотами, блузками с вышивкой, пиджаками и свитерами.

Ранее в июле также сообщалось, что одно неожиданное сочетание обуви и одежды стало трендом лета 2024 года.