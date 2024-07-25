Желтый френч — лучший тренд лета 2024

Масляно-желтый цвет стал главным оттенком этой весны и лета, покорив не только подиумы, но и мир нейл-арта. Глазированный френч цвета масла объединяет три тренда в одном дизайне: французский маникюр, масляный цвет и глянцевое покрытие.

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Что такое Butter Glazed French?

Butter Glazed French — это современная интерпретация классического французского маникюра, где кончики ногтей окрашены в масляно-желтый цвет. Глянцевое или хромированное покрытие придает ногтям зеркальный блеск, что делает их визуально более объемными и яркими.

Особенности и преимущества

Масляно-желтый цвет ассоциируется с теплом и солнечным светом, что делает его идеальным выбором для летнего сезона. Он привлекает внимание и поднимает настроение.

Эффект зеркального блеска выглядит очень стильно и современно.

Такой маникюр подходит как для повседневного ношения, так и для особых случаев. Он легко сочетается с летними нарядами и аксессуарами.

Техники и вариации дизайна

Масляно-желтый френч

Этот тренд подходит для разной длины и формы ногтей. Классический френч желтого цвета и хромированная втирка сверху смотрятся элегантно и свежо. Для создания такого маникюра необходимо:

Подготовить ногтевую пластину, удалив старый лак и придав ногтям желаемую форму. Нанести базовое покрытие. Сделать нежно-лимонный френч. Нанести втирку на все ногти и зафиксировать ее глянцевым топом.

Френч смотрится выигрышно и на мягком квадрате. Благодаря длине ногтя можно "растянуть" цвет, создавая нежное омбре.

Сливочный френч

Для тех, кто не любит яркий желтый, но хочет следовать трендам, подойдет масляно-сливочный френч. Этот дизайн выглядит очень нежно и роскошно, особенно на овальной форме ногтей. Маникюр можно дополнить золотыми украшениями для создания более изысканного образа.

Френч с дизайном

Хейли Бибер популяризировала этот тренд, добавив к нему небольшие детали, такие как вишенки на двух ногтях. Этот милый элемент разнообразит классический френч и придаст ему индивидуальность. Такой дизайн уже вдохновил многих, и, возможно, его захочется повторить и вам.

А этот дизайн выглядит самым летним благодаря обилию солнечных цветов. Френч на миндалевидной форме ногтей с цветочками и стразами в середине каждого цветка завершает образ. Можно использовать классические стразы, но жемчужные будут смотреться еще лучше.

Для длинных ногтей отлично подойдет дизайн со шмелями. Нежный масляный цвет прекрасно сочетается с рисунками пчел. Если мастер не профессионал, можно использовать наклейки, а если чувствует себя уверенно, то пригодится трафарет или тонкая кисть для рисования.