Эксперты подметили новый тренд причесок среди парней

Молодежь пристрастилась к стрижке-брокколи, ставшей вирусной в соцсетях. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Речь идет о стрижке, подразумевающей кудрявые волосы на макушке в сочетании с выбритыми висками. Отмечается, что кудри в такой прическе напоминают структуру брокколи, отсюда она и получила такое название среди парней. Парикмахеры в разговоре с журналистами рассказали, что в связи с популярностью прически вырос спрос и на химическую завивку волос.

Преимущественно модной она стала у подростков, которые принялись повторять имидж своих кумиров. В списке звезд, предпочитающих подобную прическу, оказались Брайс Холл, Джош Ричардс, Джейкоб Сарториус и сын Кортни Кардашьян Мейсон Дисик.

Ранее стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам визуально старящие цвета волос. Тогда в первую очередь эксперт обратила внимание на черный. По ее мнению, такой цвет может подчеркнуть темные круги под глазами и морщины.