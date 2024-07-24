Анна Семенович рассказала о пластике груди

Певица, экс-фигуристка Анна Семенович призналась в интервью для YouTube-шоу «Omline», что делала пластику, чтобы уменьшить грудь. По словам звезды, в тот момент она была сильно подвержена общественному мнению.

© Кадр из интервью Omline

«Когда я попала в «Блестящие», снялась в клипе «Бананы, кокосы» в купальнике, страна увидела мою красивую, знаменитую грудь и сошла с ума. Она, действительно, помогла привлечь ко мне внимание. Но в какой-то момент жизнь превратилась в доказательную базу чужим людям, что я — это не только грудь. Я так погрузилась в этот процесс, что начала уменьшать свою грудь. Пошла на тяжелую операцию... Начала таким образом бороться со стереотипом, который вокруг меня сложился. И пока я не ушла в психотерапию, не переставала это делать. Потом поняла, что не должна никому ничего доказывать. Я не денюжка, чтобы всем нравиться», — рассказала артистка.



Знаменитость не скрывает, что у нее девятый размер груди. Семенович выходит в свет в нарядах с глубоким декольте и демонстрирует фигуру в купальниках. Певица отмечала, что довольна своими природными данными и больше не собирается их менять.

Артистка говорила, что к концу лета ей нужно «постройнеть» для съемок в проекте. По словам звезды, она уже начала строже следить за питанием, исключила вредные блюда, а также добавила больше физической активности. Певица также колет российский аналог «Оземпика», который помогает ей решать «проблемы с сахаром» и худеть. Семенович подчеркивала, что любит свои формы, но хочет их немного подкорректировать.