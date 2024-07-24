Где искать блузку на завязках: десять самых трендовых моделей

Завязки вместо пуговиц — этот тренд пришел к нам благодаря популярности сразу нескольких стилей. Тут и инфантилизм, и regency-core, и coquette-core, и даже в какой-то степени cottage-core. Словом, пройти мимо блузок и рубашек, которые не застегиваются, а завязываются, как это было, например, в XVIII веке, не получится.

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Лен, вискоза, хлопок, сатин — в каждом исполнении такая вещь смотрится по-своему свежо. Что касается стилизации, то, конечно, в первую очередь напрашивается вариант с поясными изделиями в тон верху — например, юбки в длине макси или брюки-палаццо. Однако ничто не мешает вам играть с оттенками. Как и с комбинациями.

Если шорты-кроше или белая мини-юбка, которая есть сейчас у каждой второй модницы, кажутся вам слишком романтичными в сочетании с блузой на завязках, то смело обращаемся к менее «эмоциональным» вещам. Оверсайз-джинсы и даже мешковатые брюки на резинке избавят образ от излишней приторности. Ну, и нельзя не отметить комбо с бриджами.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru