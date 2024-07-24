Беременная Хейли Бибер приняла участие в модной съемке в одном белье

В начале мая американская модель Хейли Бибер (в девичестве — Болдуин) рассекретила свою беременность. 27-летняя девушка находится в ожидании малыша от 30-летнего певца Джастина Бибера. Будущий ребенок станет для возлюбленных первенцем.

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Накануне Хейли приняла участие в своей первой беременной фотосессии. Младшая дочь актера Стивена Болдуина в объективах фотографов модного издания предстала в пикантном образе.

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На снимках Бибер позировала в черном кружевном белье и колготках. В качестве аксессуара представительница голливудской династии выбрала квадратный браслет. Модель удобно разместилась в садовом кресле и томно посмотрела в камеру. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками личного блога.

Публика высоко оценила фотографию модели. В комментариях избраннице Джастина Бибера сделали множество комплиментов. Многие отметили, что Хейли очень идет беременность.