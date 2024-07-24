Дерматолог дал советы подросткам, как ухаживать за проблемной кожей летом

Летнее беззаботное счастье вашего драгоценного подростка может быть испорчено противным акне. Даже в эпоху позитивного отношения к телу и его принятию подросток может испытывать мучительное чувство стеснения, появляясь в бассейне или на пляже с пятнами от акне на лице, спине и/или груди. Уход за подростковыми прыщами летом может быть особенно сложным из-за жары, пота, активного отдыха и путешествий.

© unsplash

«Как родитель, вы можете помочь своему подростку предпринять безопасные и эффективные шаги для улучшения состояния кожи и повышения самооценки этим летом», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.



Вот шесть лучших летних советов по уходу за кожей при подростковых акне.

Правильно очищайте лицо

В течение дня ваши поры могут забиваться грязью, потом и маслом. Очищение лица и других зон, склонных к акне, должно быть первым делом каждое утро и последним вечером. Избегайте горячей воды и чрезмерного умывания, так как это может пересушивать и раздражать вашу кожу.

«Выбирайте мягкое очищающее средство, не содержащее масел и некомедогенное (не закупоривающее поры). Обратите внимание на медикаментозное очищающее средство, обогащенное перекисью бензоила для антибактериальной защиты, в сбалансированной формуле, которая удалит грязь и пот без нежелательной сухости», — рассказывает Ирина.



Не ковыряйте кожу

Глядя в зеркало, когда вы умываетесь, так и тянет выдавить прыщи, особенно если они выглядят большими. Не поддавайтесь этому желанию. Вместо прыща вы можете получить красную и кровоточащую открытую рану. Это приведет к образованию корки, которая может оставить шрам. Также это может привести к распространению бактерий по коже, что может привести к появлению новых прыщей.

«В качестве альтернативы используйте средства для борьбы с акне, содержащие салициловую кислоту и ниацинамид, а также успокаивающие компоненты для чувствительных пятен. Подумайте о 'заживляющем пластыре от прыщей», который поможет уберечь кожу от любопытных пальцев (и взглядов)», — напоминает Ирина.



Ежедневно пользуйтесь солнцезащитным кремом

Защищайте кожу от воздействия ультрафиолета. Выбирайте солнцезащитный крем, устойчивый к воде и поту, с некомедогенной формулой и легким, нежирным увлажняющим эффектом.

«Средство с SPF с приятной текстурой, которое не щиплет и не оставляет белых следов, — им, скорее всего, вы будете пользоваться постоянно», — говорит Ирина.



Увлажнение снаружи и внутри

Гидратация жизненно важна для здоровой кожи. Вода помогает организму выводить токсины и загрязнения. Выпивайте не менее восьми-десяти стаканов воды в день или больше, в зависимости от уровня вашей активности.

«Хотя это может показаться нелогичным, увлажняющий крем — необходимый шаг, даже летом. Ежедневное увлажнение кожи поможет сохранить ее мягкой и предотвратить чрезмерную выработку собственного жира, забивающего поры. Выбирайте увлажняющий крем, который не содержит масел. Наносите его 1—2 раза в день», — напоминает Ирина.



Не переборщите с отшелушиванием

Отшелушивание может стать мощным дополнением к вашей процедуре ухода. Оно позволяет удалить омертвевшие клетки и освободить место для новой, более здоровой кожи. Для чувствительной кожи, в том числе склонной к акне, достаточно отшелушивания от одного до трех раз в неделю. Дайте себе время отдохнуть между ними, чтобы снизить риск раздражения эпидермиса.

«Выбирайте химические отшелушивающие средства, а не грубые, зернистые физические. Мягкие эксфолианты с меньшей вероятностью нарушат хрупкую поверхность пятна от акне или повредят поверхность кожи», — добавляет дерматолог.



Обратитесь за советом к специалисту

Обратитесь к сертифицированному дерматологу, если состояние вашей кожи не улучшается при домашнем лечении. Врач может назначить такие препараты, как ретиноиды, антибиотики и изотретиноин, которые помогут очистить кожу от прыщей и минимизировать образование рубцов. Специалист также может предложить процедуры в кабинете. Они могут включать терапию синим светом, удаление акне, а также микродермабразию и химический пилинг лица под руководством эстетиста.