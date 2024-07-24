Звезды вернули в моду популярный в 1990-х аксессуар

Знаменитости вернули в моду аксессуар для волос, который был особенно популярен в 1990-х годах. Соответствующий материал публикует The New York Post (NYP).

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Речь идет о белой повязке для головы, которая заменяет ободок. Первой звездой, последовавшей тренду, стала певица Селена Гомес, которая снялась в упомянутой вещи в музыкальном клипе на собственную песню Love On. После этого моду подхватили поклонники исполнительницы и принялись публиковать снимки с аксессуаром в соцсетях.

Помимо Гомес, в повязке появлялись на публике манекенщица Оливия Калпо, модели Лори Харви, Кайя Гербер и Кендалл Дженнер, а также телезвезда Кортни Кардашьян и актриса Никола Пельтц.

Ранее в июле похожая на семейные мужские трусы вещь стала модной. Стилист Александр Рогов заявил, что белые шорты упомянутого кроя завоевывают в текущем сезоне популярность по всему миру.