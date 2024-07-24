Как Дженнифер Лопес удается выглядеть так хорошо в 55 лет

В 55 Дженнифер Лопес ещё никогда не выглядела так хорошо. С телом, отточенным природой и спортзалом, она также обладает «свежим», миловидным лицом, блестящими волосами и гладкой кожей. Как же она это делает? Не отрицая хорошей порции здоровых генов, журнал Vogue заглянул в концепции и средства, которыми артистка пользуется ежедневно, сохраняя красоту и хорошее самочувствие.

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Кожа

С помощью собственного косметического бренда J Lo Beauty, включающего широкий диапазон средств – от масок для лица до очищающего геля – Лопес наслаждается ещё и арсеналом Toska Husted. Бренд, запущенный в Шарлотте (Северная Каролина), работает со многими звёздами – от Ким Кардашьян до Дженнифер Энистон. Его миссия: использовать все техники, от массажа лица до светотерапии и микротоковой симуляции с продуктами по уходу за кожей Biologique Recherche. Например, Лопес посещала салон Toska Husted за неделю до выступления на Суперкубке по американскому футболу в 2020-м.

Брови

За идеальными бровями многих известных женщин стоит Анастасия Суаре, основательница компании Anastasia Beverly Hills. Королева голливудских луков считает, что профессионально «сделанные» брови дают лицу даже больше, чем чудодейственные инъекции.

«Красивые брови – это как подтяжка для лица, потому что подтягивают все черты вашего лица. И это не подлежит сомнению, – рассказала Анастасия ранее в беседе с Vogue. – Несмотря на положительный эффект инъекционных методик, правильный подход к оформлению бровей очень важен».



Волосы

Что делает Лопес с этими гламурными, сияющими волосами? Британский стилист Крис Эпплетон – человек, который стоит за впечатляющей шевелюрой артистки, придумал, и продолжает это делать, бесчисленное количество причёсок для её тёмных волос с медовым оттенком. От высоких «конских хвостов» в стиле ретро, ниспадающих на плечи волн, Эпплетон – признанный король волос и их производных.

Макияж

Как и большинство звёзд, Джей Ло работает с разного рода визажистами, но Мэри Филлипс – одна из её давних партнёрш, стоявшая за её «бронзовым» образом богини. От загнутых ресниц и мягкого оттенка «тауп» на веках до блестящих губ и характерных бровей, пара создаёт луки, прекрасно работающие «на камеру».

Тело

Руки, ноги, живот, в конце концов, эффектные ягодицы – любая часть тела Дженнифер вызывает восхищение. Что или кто помогает ей добиваться такой потрясающей физической формы? Трейси Андерсон, вот ответ на вопрос. Персональный тренер не только Лопес, но и Гвинет Пэлтроу, Виктории Бекхэм и Мадонны. «Метод Трейси Андерсона» создан для проработки небольших мышц в теле, которые помогают создать рельеф и тонус с помощью растяжки.

«Это право вашего тела – выполнять упражнения, - рассказала певица/актриса ранее в беседе с Vogue. – Так же, как и сон, полезная еда, движение – это связь с самими собой».



Ягодицы

Конечно, впечатляющая пятая точка Дженнифер отчасти дар природы, а всё остальное серьёзная работа. Она – фанатка программы EMSculpt Butt Lift, неинвазивного лечения, при котором используется электромагнитная технология для поднятия, укрепления, растяжки и тонуса мускулов. Помимо ягодиц эту методику используют также для мышц пресса.

«Это своего рода эквивалент 20-и тысячам скручиваний на одной тренировке», - утверждает доктор Трейси Маунтфорд, основатель The Cosmetic Skin Clinic, где предлагают такое лечение.



Ногти

Специалист, стоящий за безукоризненным, идеальной формы маникюром Лопес, это Том Бачик. Именно он придумал сделать Дженнифер молочные ногти во время второго раунда её свадьбы с Беном Аффлеком в августе 2022-го. А совсем недавно помог ей достичь сезонного совершенства с оттенком тёплого мокко и настроенческого маникюра бургунди для осени.