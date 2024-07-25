Модель Витторию Черетти засняли в купальнике на пляже в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель засняли с подругой на пляже Баньо Санта Мария. Виттория Черетти была одета в крошечное розовое бикини с цветочным принтом. Она была без макияжа и укладки.

На днях модель Витторию Черетти и Тео Джеймса засняли на яхте в купальниках во время съемки рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Возлюбленная Леонардо Ди Каприо позировала в белом бикини, а Тео Джеймс отжимался над ней и целовал.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.

Ранее Леонардо Ди Каприо впервые за долгое время засняли с девушкой после ее 26-летия.