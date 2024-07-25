«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» надела откровенный наряд на работу

Водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном образе на работе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 341 тысячу подписчиков.

© Lenta.ru

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», позировала, стоя у своего автомобиля. При этом она надела ярко-розовый наряд, который состоял из мини-шортов и обнажающего бока боди.

Также автор поста примерила бейсболку в тон одежде и белые кроссовки и взяла с собой миниатюрную сумку на цепочке. Кроме того, она выбрала металлические украшения в качестве аксессуаров, распустила волосы и накрасила губы вишневой помадой.

Ранее в июле «самая сексуальная в мире судья», итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в бикини.