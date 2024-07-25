Что делать с сединой в 50+: советы бьюти-эксперта

Сегодня 50 — это новые 30. Цифра в паспорте больше не является показателем, который требует от женщины кардинально ограничивать себя в своих желаниях и стремлениях. Но что делать с сединой, которая может выдать реальный возраст — беречь или прятать? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у бьюти-блогера и фешен-эксперта Рии Горбуновой.

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Стоит ли закрашивать седину

Седые волосы — это неизбежная часть процесса старения, с которой сталкивается каждая женщина. Как реагировать на появление седины — дело индивидуальное, и сегодня существует множество способов справиться с этим изменением, отметила эксперт.

— Для многих женщин закрашивание седых волос является привычным способом поддержания молодого и ухоженного внешнего вида. Современные краски и техники окрашивания предлагают широкий выбор оттенков, которые могут идеально подходить к вашему цветотипу и подчеркивать естественную красоту, — рассказала Горбунова.



При выборе этого пути важно учитывать следующие моменты:

Регулярность окрашивания: седина отрастает довольно быстро, и чтобы поддерживать ровный цвет, необходимо окрашивать волосы примерно раз в 4-6 недель.

Качество краски: использование качественных продуктов и обращение к профессионалу поможет избежать повреждения волос и сохранить их здоровье.

Выбор оттенка: лучше выбирать оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос, чтобы не было резкого контраста с отрастающими корнями.

Как правильно ухаживать за седыми волосами

При этом все больше женщин выбирают сохранить свою седину, воспринимая ее как символ мудрости и зрелости. Натуральные седые волосы могут выглядеть стильно и элегантно, если за ними правильно ухаживать, заметила бьюти-эксперт. Важно следовать рекомендациям:

Уход за волосами: седые волосы могут быть более сухими и ломкими, поэтому необходимо использовать увлажняющие и питательные средства.

Использование специальных шампуней: шампуни и кондиционеры для седых волос помогут избежать желтизны и сохранить чистый яркий цвет.

Стилизация и стрижка: поддержание аккуратной стрижки и стильной укладки поможет сделать образ более ухоженным и современным.

Популярный тренд

Пепельный блонд — это популярный тренд, который позволяет гармонично вписать седину в общий цвет волос, создавая стильный и модный образ, рассказала Горбунова.

— Этот оттенок может быть особенно удачным для женщин с холодным цветотипом, — подчеркнула специалист.



Преимущества такого подхода: