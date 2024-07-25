Закрашивать или гордиться? Что делать с сединой в 50+: советы бьюти-эксперта
Сегодня 50 — это новые 30. Цифра в паспорте больше не является показателем, который требует от женщины кардинально ограничивать себя в своих желаниях и стремлениях. Но что делать с сединой, которая может выдать реальный возраст — беречь или прятать? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у бьюти-блогера и фешен-эксперта Рии Горбуновой.
Стоит ли закрашивать седину
Седые волосы — это неизбежная часть процесса старения, с которой сталкивается каждая женщина. Как реагировать на появление седины — дело индивидуальное, и сегодня существует множество способов справиться с этим изменением, отметила эксперт.
— Для многих женщин закрашивание седых волос является привычным способом поддержания молодого и ухоженного внешнего вида. Современные краски и техники окрашивания предлагают широкий выбор оттенков, которые могут идеально подходить к вашему цветотипу и подчеркивать естественную красоту, — рассказала Горбунова.
При выборе этого пути важно учитывать следующие моменты:
- Регулярность окрашивания: седина отрастает довольно быстро, и чтобы поддерживать ровный цвет, необходимо окрашивать волосы примерно раз в 4-6 недель.
- Качество краски: использование качественных продуктов и обращение к профессионалу поможет избежать повреждения волос и сохранить их здоровье.
- Выбор оттенка: лучше выбирать оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос, чтобы не было резкого контраста с отрастающими корнями.
Как правильно ухаживать за седыми волосами
При этом все больше женщин выбирают сохранить свою седину, воспринимая ее как символ мудрости и зрелости. Натуральные седые волосы могут выглядеть стильно и элегантно, если за ними правильно ухаживать, заметила бьюти-эксперт. Важно следовать рекомендациям:
- Уход за волосами: седые волосы могут быть более сухими и ломкими, поэтому необходимо использовать увлажняющие и питательные средства.
- Использование специальных шампуней: шампуни и кондиционеры для седых волос помогут избежать желтизны и сохранить чистый яркий цвет.
- Стилизация и стрижка: поддержание аккуратной стрижки и стильной укладки поможет сделать образ более ухоженным и современным.
Популярный тренд
Пепельный блонд — это популярный тренд, который позволяет гармонично вписать седину в общий цвет волос, создавая стильный и модный образ, рассказала Горбунова.
— Этот оттенок может быть особенно удачным для женщин с холодным цветотипом, — подчеркнула специалист.
Преимущества такого подхода:
- Естественный вид: пепельный блонд помогает смягчить переход между седыми и окрашенными волосами, делая его менее заметным.
- Минимизация контраста: при правильном подборе оттенка можно добиться естественного и гармоничного вида.
- Модный тренд: пепельный блонд остается в моде и подходит для женщин, которые хотят следовать современным тенденциям.