Российская актриса Юлия Пересильд снялась в откровенном виде в бане. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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39-летняя звезда фильма «Вызов» разместила снимок, на котором позировала, обернувшись в белое махровое полотенце и сидя на деревянной скамье. При этом знаменитость надела банную шапку, распустила волосы и отказалась от макияжа.

В июне Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секреты красоты. Знаменитость рассказала, что ежедневно по утрам выпивает стакан воды, умывается холодной водой, а затем кладет теплое полотенце на лицо.