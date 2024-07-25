Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в нижнем белье

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра показала особенности своего тела на фото в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

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Модель Victoria's Secret снялась для бренда певицы Рианны Savage X Fenty. На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость позировала боком к камере в черных кружевных трусах и бюстгальтере. При этом она продемонстрировала растяжки на бедре и миниатюрное тату в виде сердца.

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Кроме того, манекенщица примерила еще несколько комплектов нижнего белья, а также спортивные топы, легинсы и шорты.

Ранее в июле модель Victoria's Secret южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась без одежды в море.