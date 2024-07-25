Как звезда на прогулке: спортивная одежда для города или вечеринки

Когда речь заходит о спортивной моде, мы смотрим на знаменитостей — уж они-то в совершенстве владеют искусством создания гламурных нарядов, которые выглядят просто шикарно. Многие звезды наложили отпечаток высокой моды на спортивные вещи — будь то баскетбольные майки, лыжные штаны или куртки для гонок. И что может быть лучше, чем повторить некоторые образы, если вам хочется носить удобную и красивую спортивную одежду не только на пилатес или йогу?

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«Подход знаменитостей к спортивным вещам очевиден: не бойтесь обрезать лишнее (например, подол у спортивной майки для футбола, которую вы изящно позаимствовали у вашего парня, а также добавить каблук высотой до небес», — объясняет стилист Маша Ведерникова.



Комбинезон для йоги или фитнеса

Если вы не стесняетесь показать фигуру полностью, в таком виде запросто можно пойти гулять по городу.

«Если же вам хочется немного спрятаться, накиньте сверху куртку из денима, легкий блейзер или рубашку оверсайз. Балетки или сникерсы зададут энергичное настроение днем, а вот шпилька махом сделает образ вечерним», — рассказывает Маша.



Теннис-кор

Маечка, юбочка… И теннисные мячики на шпильке в качестве декора, как у Зендеи. Ладно, настолько буквального прочтения тренда теннис-кор можно избежать.

«К такому наряду чудесно подойдут и ботинки на толстой подошве, если вы хотите хулиганить, и классические „лодочки“. Единственное, чего нужно избегать — это, как ни странно, „теннисок“, ведь вы же хотите показать, что вы играете в теннисный стиль, а не идете играть в теннис, верно?", — уточняет Маша.



Велосипедки и толстовка

Богатый декор, как у Кэти Перри, на атласной основе. Или же практичный хлопок сверху и снизу — выбирайте любое сочетание.

"Лучше, если обувь не будет откровенно спортивной, чтобы не ломать городской стилистики. Например, летние сапоги до колена будут смотреться очень уместно», — предлагает Маша.



Спорт с ног до головы

Рианна знает толк в такой одежде! Вот и тут, в кислотно-розовом спортивном костюме и спортивном же бюстгальтере нежно-салатового цвета.

«Погоду тут делают сапоги на массивной платформе в тон брюкам. Обычные кроссовки превратили бы весь наряд в обычную форму для утренней пробежки», — замечает стилист.



Кожаные леггинсы, майка и бомбер или гоночная куртка

Кайя Гербер выбрала роскошный образ. Его легко можно повторить в менее пафосном варианте: достаточно надеть обычные хлопковые леггинсы и джинсовую куртку или укороченный жакет в спортивном стиле.

«А вот обувь лучше оставить ту же, что и у модели. Или хотя бы заменить на балетки», — говорит Маша.



Укороченная толстовка и бейсболка

Ким сочетает ее с байкерскими кожаными штанами и сапогами на шпильке. Вы до сих пор не научились водить мотоцикл? Ким наверняка тоже, но ее это вообще не смущает.

«В качестве альтернативы вполне подойдут любые широкие штаны — джинсовые, например», — размышляет Маша.



Гимнастический купальник

Младшая сестра Ким, Кендалл Дженнер, предлагает вот такой вариант гимнастического купальника с открытой юбкой. С поправкой на торжественность красной дорожки.

«В реальной жизни сплошной купальник из хлопка можно надеть с юбкой-пачкой, джинсовой юбкой А-силуэта в пол или с сатиновой юбкой-карандаш с высоким вырезом», — уверяет стилист.



Баскетбольная майка

Майли Сайрус решила сильно не заморачиваться поиском образа и просто надела майку в качестве платья. Вполне себе вариант, но вниз лучше надеть джинсовые шорты, леггинсы или велосипедки — контрастные по цвету или в тон майке.