Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

Ею стала американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой.

«Она стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — заявил медик.



Так, специалист соотнес лицо звезды сериала «Ход королевы» с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,66 процента близки к совершенству.

«У нее был самый высокий общий показатель положения глаз — 98,9 процента, что всего на 1,1 процента меньше идеала», — пояснил он и уточнил, что актриса получила также наивысшую оценку за положение и форму бровей.



Помимо Тейлор-Джой, которая заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин в мире, де Сильва проанализировал внешность других знаменитостей. Так, вторую позицию заняла актриса Зендея (94,37), третью — супермодель Белла Хадид (94,35), а четвертую — актриса Марго Робби (92,67). Пятое место в рейтинге досталось актрисе Сон Хе Ге (92,67).

В мае ортопед Мэрион Яу назвала знаменитых женщин с самыми красивыми ногами. Тогда первой стала жена принца Гарри Меган Маркл.