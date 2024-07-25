Подбираем праздничный образ в несвадебных российских брендах

Каноническое представление о сборах невесты: долгая примерка на подиуме свадебного салона и, как итог, кипельно-белоснежное корсетное платье, которое можно носить только с чьей-то помощью, а после торжества хранить как арт-объект. Еще один вариант – бисерная «рыбка», сдерживающая движения, дыхание и пыл к торжественному застолью, но так радостно переливающаяся под светом софитов…

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Прекрасно, что в современном мире городская амазонка, даже в таком консервативном действе как свадьба, может позволить себе сохранить свой стиль, индивидуальность и не жертвовать комфортом в угоду стандартам. Я собрала подборку из потенциально свадебных образов 5 российских брендов, которые и после росписи пригодятся в гардеробе:

My812

My812 — бренд родом из Санкт-Петербурга, что сразу тепло читается в названии. Создательница Альбина Зуева прежде работала в мастерской Надежды Васильевой, художницы по костюмам, занимавшейся почти всеми картинами Алексея Балабанова.

В свадебной капсуле 2024 можно найти минималистичные и утонченные платья, которые при должной стилизации будут выглядеть торжественно и изящно в рамках свадебной церемонии и также органично впишутся в повседневную жизнь после. Идеально выверенные линии, комфортная посадка и трендовая отделка – очень современная интерпретация нежной невесты.

В поисках идеального образа предлагаю схитрить и посмотреть не только специализированную WEDDING коллекцию бренда, но и актуальную, там можно найти дополнительные варианты для будущей невесты. Лично мое сердце покорило нежно-розовое платье с бантами на плечах.

MONOCHROME

Мне кажется, даже те, кто не планировал расписываться этим летом, решились, чтобы оправдать покупку одного из луков неожиданной и такой долгожданной коллекции MONOCHROME.

Бренд, специализирующийся на оверсайз-силуэтах и комфортной одежде, смог сделать невозможное и разработал коллекцию, оставаясь верными исповедуемому стилю, и одновременно принципиально иную: более элегантную, торжественную и романтичную. В бело-черной линейке использовались: смесовый шелк, натуральный лен, элементы кружева и даже логотип сменил очертание на более нежное. Оверсайз-фата, кепки, костюмы-тройки с объемными жакетами и свободные майки с юбками, пальто, щедро сдобренное пайетками и комбинезон –– все элементы коллекции сочетаются с остальным изделиями бренда и точно найдут свое место в летних и не только гардеробах.

Сама Алиса Боха, дизайнер бренда, называет вещи в коллекции «суперминималистичными». По ее словам, в них можно выйти замуж, а потом запросто пойти летнюю вечеринку. Примерив из любопытства черный вариант платья в пол, я не смогла уйти без него, по принципу «а повод найдется!»

Say No More

Бренд стремится по-новому трактовать женскую красоту, вдохновляясь образами на стыке классической скульптуры и современного искусства, что читается в графичности форм и обилии драпировок. Нежная чувственность тонко сочетается с дерзкой самоуверенностью в каждом изделии и поддерживается в кампейнах бренда.

Наряд для свадьбы можно выбрать в текущей коллекции или за 5-10 дней изготовить по индивидуальным меркам, что гарантирует безупречную посадку на любую фигуру.

Для самых смелых невест в качестве свадебного наряда можно рассмотреть костюм русалки из кроп-топа и облегающей юбки в пудровых пайетках или бунтарский серебряный брючный костюм. Обе комплекта сейчас представлены на сайте бренда в разделе распродажи по приятным ценам.

Nude Story

Nude Story — бренд одежды основанный Алиной Камаловой в 2015 году, где помимо полноценных коллекций каждый сезон, ежемесячно в продажу выпускаются микро-капсулы. Невесте, действительно, будет из чего выбрать. В летней и круизной коллекциях есть и стильные льняные пиджаки с глянцевым блеском пайеток, и летящие сарафаны с трендовыми завязками, и модные в сезоне юбки-баллоны разной длины.

Венец mermaidcore – утонченное платье с открытыми плечами и объемным декором с говорящим названием «Sea foam» (анг. «пена морская»). Максимально стильно в образе с белым сарафаном смотрится египетская шляпа-таблетка, созданная в коллаборации с COCOSHNICK из смеси хлопка и льна.

Коллекция уже распродана, но приятно вдохновляет рассмотреть альтернативы классической фате. Платье с голубым морским принтом так и видится на девичнике в стиле Dolce Vita или как второе платье на свадьбе в знойный летний день.

Namelazz

Namelazz — российский бренд одежды, название которого произошло от английского слова «nameless», «безымянный». В основе концепции лежит образ клиентов – элегантных, женственных, утонченных девушек. Создателей вдохновляют изгибы женского тела, которые они стараются ненавязчиво подчеркнуть идеальной посадкой и лаконичным стилем.

В ДНК бренда: платье-корсеты, брючные костюмы, привлекающие своей практичностью и лаконичностью; брюки-бананы; а также платья, которые будут уместны к любому случаю. Поклоннице стиля «бохо», так прекрасно подходящего для летней свадьбы, подойдет вязаное облегающее платье или со сборкой из кружева и полупрозрачным подолом.

Тем, кто любит нестандартный подход и отрицает рамки, можно рассмотреть лаконичный образ из алой комбинации и накидки-кимоно в цвет.