Малахитовый уход за кожей лица: что это и кому полезно

Возможно, настало время изменить свой уход за кожей с помощью малахита, ведь этот ингредиент настолько же эффективен и полезен, насколько красив. Обладая целым списком полезных свойств, от успокоения покраснений до защиты от свободных радикалов, он быстро привлек внимание бьюти-гуру по всему миру.

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«Исторически сложилось так, что на протяжении многих веков его использовали для поглощения негативных энергий из организма, исцеляя его от ряда недугов, — говорит дерматолог Ирина Куроедова.



А теперь это доказали и ученые.

Что такое малахит?

„Известный как "камень преображения“, малахит — это минерал, состоящий из гидроксида карбоната меди», — поясняет Ирина. «Этот богатый медью минерал используется в косметических средствах для кожи благодаря своим антиоксидантным свойствам. Он помогает снизить окислительный стресс кожи и защищает ее от повреждения свободными радикалами».



А еще — способствует синтезу коллагена и кератина, уменьшает воспаление и помогает в регенерации кожи, уменьшает потерю влаги на уровне эпидермиса (это основная причина старения кожи) и укрепляет кожный барьер.

Древние египтяне использовали малахит и носили зеленый цвет, чтобы символизировать силу новой жизни и воскрешения, что в некотором роде отразилось на его нынешнем использовании: он дает коже новую жизнь и защищает от стрессов. Сегодня вы можете найти его в различных средствах в виде микро-частиц — от тоников до сывороток и кремов. А еще кристаллы и скребки из малахита используют для массажа лица.

С чем можно сочетать малахит

Хотя малахит обычно хорошо сочетается со многими ингредиентами (особенно с увлажняющими средствами), есть один, которого следует избегать: это витамин С.

«Гиалуроновая кислота — один из лучших ингредиентов для сочетания с малахитом», — делится Ирина. «Средство с такой комбинацией глубоко увлажняет кожу и разглаживает мелкие морщинки. Минерал также хорошо сочетается с другими питательными ингредиентами, такими как керамиды, глицерин, пантенол и витамин Е. Лучше избегать малахита с витамином С, так как медь окисляет его, тем самым инактивируя».



То же самое касается и скребков из этого красивого камня. Крем с гиалуронкой отлично подходит в качестве базы для массажа лица и шеи, а вот антиоксидантные сыворотки и кремы с витамином С лучше использовать вместе со скребками другого типа, иначе эффект будет сведен к минимуму.

Как использовать малахит для кожи

Если малахит в виде порошка тончайшего помола входит в состав косметических средств, производители уже просчитали эффективную дозировку, поэтому просто используйте его в соответствии с инструкцией на упаковке средства. Вы найдете этот ингредиент в различных очищающих средствах, тониках, сыворотках и кремах.