Как избавиться от жирного блеска на лице: советы визажиста

Лето-прекрасная и жаркая пора. Оно дарит нам теплые деньки, длинные вечерние прогулки и согревающие солнечные лучи. А вот как раз солнце, которому мы так радуемся, часто провоцирует на наших лицах не только улыбки, но и жирный блеск. Топ-визажист Ксения Бохо поделилась советами, как избавиться от этого неприятного лоска.

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Даже просто комбинированная кожа, может излишне блестеть в летний период. Это связано с более активной выработкой кожного сала — себума. Так что же можно сделать, чтобы не выглядеть как «жирный блинчик»? Начать стоит именно с этапа ухода за кожей, так как это фундамент для дальнейшего нанесения средств декоративной косметики.

Не в коем случае не пересушивать кожу спиртовыми лосьонами

Существует мнение, что если лицо сильно блестит, то нужно его «подсушивать» лосьонами и кремами с большим содержанием спирта или цинка.

«Единоразово это может дать желаемый эффект, но при регулярном использовании, спровоцирует только излишнюю выработку себума, так как кожа будет все сильнее стараться себя „увлажнить“, что усугубит ситуацию с жирным блеском», — говорит визажист.



Не умываться мылом

Щелочь — это среда для размножения бактерий. А бактерии — это воспаление. Вследствие чего, кожа может совершенно непредсказуемо себя вести, в частности — выдать еще больше жирного блеска.

Обязательное увлажнение

Даже жирная и блестящая кожа, нуждается в регулярном увлажнении. Не обязательно брать жирные кремы или сыворотки: в летний период, достаточно заменить их на более легкие увлажняющие гели или эмульсии.

Не использовать жесткие пилинги с крупными абразивными частицами

Ксения говорит, что кожа воспринимает это как легкую «травму», в следствии чего, пытается скорее восстановить защитный барьер, вырабатывая при этом еще больше себума. Такие жесткие скрабы лучше заменить не легкие пилинг-скатки или энзимные пудры.

Матирующие базы под макияж и «затирки» для пор

Средства из «экстренного» арсенала.

«Рекомендую использовать их не на регулярной основе, а под какие-то мероприятия, когда нет времени и возможности поправлять макияж», — советует визажист.



При каждодневном использовании, могут быть достаточно комедогенны.

Матирующий тональный крем

«Более стойкий, чем любой другой тонирующий продукт. Продлевает стойкость вашего макияжа, за счет бархатной и матовой текстуры», — акцентирует Ксения.



Себуму потребуется больше времени, чтобы проявиться на поверхности кожи.

Матирующая пудра

Любое кремовое тональное средство, должно обязательно быть зафиксировано сухим продуктом. А матирующая пудра не только закрепит макияж, но и продлит время выработки кожного секрета и отсрочит блеск

Фиксатор для макияжа с матовым финишем

На рынке сейчас огромное количество фиксаторов макияжа, но большинство из них обладают более сатиновым покрытием и влажным эффектом.

«Нам же нужен матирующий фиксатор, который сделает кожу более бархатистой и будет служить еще одним барьером для проявления себума», — говорит специалист.



Эти несложные советы, значительно помогут облегчить вам жизнь в жаркий период и позволят избежать ненужного блеска на коже при любых обстоятельствах.