С чем носить кеды летом и осенью

Кеды родились культовой спортивной обувью — изначально их изобрели для игры в баскетбол, чтоб вы знали. И вот уже несколько лет как они перешагнули границы гламура, зарекомендовав себя как оригинальная и стильная альтернатива в различных контекстах очень далеко за пределами спорта. На улице, на работе, даже в официальных ситуациях кеды — это универсальное решение для женщин и мужчин, способное украсить их образ, добавив нотку городского стиля в их наряд! Вот 5 способов носить кеды, сочетая их с повседневными, спортивными и элегантными комбинациями.

© Unsplash

Кеды с платьем

Кеды прекрасно сочетаются с платьями средней длины, короткими и длинными, из легких тканей, и денима. Короче и проще: кеды прекрасно смотрятся с платьем, они идеальны для дневного, практичного и характерного образа.

«Одежда длиной до колена, с цветочными или однотонными принтами, подчеркивает область лодыжек. А короткое платье позволит продемонстрировать красивые ноги. Кеды светлых тонов, низкие или на танкетке, очень показаны, чтобы добавить ноту чуточку бунтарского андеграунда в наряд, не говоря уже о комфорте, который они дарят!», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.



Кеды с длинной юбкой

Кеды и длинная юбка — смелое, неординарное и идеальное сочетание для самых решительных и любящих новизну личностей. Можно сочетать такую обувь и с парой длинных носков, собранных гармошкой, чтобы получить все более популярный городской образ и сильный уличный подтекст: если вы скептик, то просто попробуйте. Спорим, вы передумаете?

Кеды с костюмом-двойкой

На сегодняшний день кеды и костюм — обязательный атрибут мужской моды, который выбирают те, кто любит контрасты и хочет смягчить строгость самых формальных образов. «Но и женщинам ничуть не зазорно использовать такое сочетание.

"Возможности кастомизации действительно широки: помимо более классических сочетаний между костюмами серой гаммы и нейтральной обувью, вы можете сочетать белые кеды с пастельными брюками, темную обувь со светлыми костюмами, а также с моделями, в которых пиджак и брюки разных цветов. Обувь может сочетаться с костюмом или резко выделяться (например, сочетая белые кеды с темной одеждой), и в любом случае это будет правильный выбор: дело вкуса!», — подчеркивает Маша



Низкие кеды и полосатые брюки

Кеды, по правде говоря, хорошо сочетаются практически с любым типом брюк. Тенденция, которая в последние месяцы прочно утвердилась, — это сочетание спортивной обуви с длинными полосатыми брюками.

«В этом случае советуем не перебарщивать с геометрией и цветами, сделав выбор в пользу однотонных кедов пастельных, белых или черных оттенков», — советует Маша.



Джинсы

Пожалуй, даже излишне говорить, но справедливости ради упомянуть все же стоит: кеды и джинсы — безупречное сочетание, подходящее для всех сезонов и многих ситуаций. Это универсальный выбор, независимо от возраста, стиля и модных тенденций. Самое прекрасное, что джинсы сочетаются с кедами практически с любой модели, в любых цветах и тканях. Словом, это решение, которое должно присутствовать в любом гардеробе!