Звездный парикмахер назвал способы сделать волосы более густыми

Звездный парикмахер и креативный директор британского косметического бренда Jerome Russell Bblonde Джейсон Колльер назвал способы сделать волосы более густыми. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

В первую очередь эксперт призвал отказаться от тугих причесок — в частности, от конских хвостов, пучков и кос.

«Такие прически могут повредить волосяные фолликулы и привести к появлению залысин», — предупредил он и предложил присмотреться к мягким волнам или небрежным пучкам.



Кроме того, Колльер порекомендовал включить в уход за волосами средства с содержанием масла марулы, поскольку данный компонент отлично увлажняет и обеспечивает защиту. Вдобавок он посоветовал обратить внимание на массаж головы с использованием кокосового и касторового масел. По его словам, такая процедура поможет улучшить кровообращение и сделать волосы объемными.

В заключение специалист напомнил о правильном питании. Так, чтобы улучшить состояние прядей, в ежедневном рационе должны присутствовать продукты, богатые минералами, биотином, витамином Е и жирными кислотами.

«Отличным выбором будут такие продукты, как яйца, орехи, шпинат и рыба», — пояснил собеседник портала.



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