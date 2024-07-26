Десять средств для здорового микробиома кожи

На поверхности нашей кожи существует множество микроорганизмов, которые нужно поддерживать в балансе. Чтобы микробиом выполнял свои функции, введите в уход соответствующие средства — с энзимами, бифидобактериями и пробиотиками. 10 классных средств ищите в нашей подборке.

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Регенерирующий крем The Cure, Doctor Babor

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Для здоровья микробиома в формулу добавили ферментированные экстракты листьев мирта и фисташки. Они не только поддерживают баланс полезных бактерий, но и следят за уровнем увлажнения и состоянием гидролипидной мантии. Кроме того, в составе есть растительный комплекс, в чьи задачи входят регенерация кожи и противовоспалительный эффект.

Многофункциональный крем Harmonize, Cosmedix

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Пробиотики в составе крема способствуют качественному увлажнению кожи: с их помощью восстанавливают естественный барьер, который удерживает влагу. За ровный тон и защиту кожи от агрессивных факторов окружающей среды отвечают растительные экстракты.

Микробиом-крем Young [mi], Rhea

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Крем для профилактики возрастных изменений содержит церамиды, аминокислоты и экстракт белого трюфеля. Средство оказывает лифтинг-эффект, восстанавливает микрофлору и поддерживает гидролипидную мантию кожи.

Гель [Pepti] Biotic, SVR

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Гель стимулирует регенерацию кожи за счет трех активных компонентов: пробиотиков, витамина С и гиалуроновой кислоты. Его формула также обогащена пептидами и оказывает долговременный матирующий эффект.

Антивозрастная сыворотка Time Revolution, MISSHA

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Формула держится на миксе из лизата бифидобактерий и 10 видов пробиотиков, за счет которых поддерживаются комфортный уровень увлажнения и иммунитет кожи. Сыворотка также сокращает мимические морщины, повышая плотность и эластичность тканей, и возвращает коже естественное сияние.

Сыворотка Probio-Cica, Skin1004

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В основе сыворотки — дуэт центеллы и пробиотиков, который обладает оздоравливающим и восстанавливающим эффектом. Он отвечает за регенерацию кожи, укрепляет ее защитные функции и поддерживает здоровье микрофлоры.

Восстанавливающая сыворотка Bifido Ceramide, Icon Skin

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Сыворотка нацелена на восстановление кожи и может быть введена в уход вместе с ретинолом или кислотами, которые нередко вызывают раздражения. Церамиды и пребиотики нейтрализуют покраснения и снижает чувствительность, чтобы кожа снова чувствовала себя комфортно.

Сыворотка Probio, Egg Planet

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Ключевые роли в формуле достались ферментам лактобактерий, пантенолу, экстракту яичного желтка и черной сои. Благодаря им сыворотка нормализует микробиом, тормозит развитие возрастных изменений, постепенно устраняет пигментацию и выравнивает текстуру.

Энзимная пудра с витамином С и пребиотиком, Art&Fact

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Средство для очищения и бережного отшелушивания кожи. Формула, где собрали витамин С и энзимы, помогает бороться с тусклым цветом лица, оказывает матирующий эффект и контролирует выработку себума. Кроме того, в составе есть пребиотик инулин, который поддерживает микрофлору и гидробаланс.

Тканевые патчи с пробиотиками, Garnier

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Точечный уход за микробиомом кожи вокруг глаз. При регулярном применении патчи снижают выраженность темных кругов и морщин, постепенно восстанавливая кожу. Для охлаждающего и противоотечного эффекта советуем хранить их в холодильнике.