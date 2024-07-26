Десять средств для здорового микробиома кожи

10 средств для здорового микробиома, благодаря которым ваша кожа будет сиять
На поверхности нашей кожи существует множество микроорганизмов, которые нужно поддерживать в балансе. Чтобы микробиом выполнял свои функции, введите в уход соответствующие средства — с энзимами, бифидобактериями и пробиотиками. 10 классных средств ищите в нашей подборке.
Регенерирующий крем The Cure, Doctor Babor
Для здоровья микробиома в формулу добавили ферментированные экстракты листьев мирта и фисташки. Они не только поддерживают баланс полезных бактерий, но и следят за уровнем увлажнения и состоянием гидролипидной мантии. Кроме того, в составе есть растительный комплекс, в чьи задачи входят регенерация кожи и противовоспалительный эффект.
Многофункциональный крем Harmonize, Cosmedix
Пробиотики в составе крема способствуют качественному увлажнению кожи: с их помощью восстанавливают естественный барьер, который удерживает влагу. За ровный тон и защиту кожи от агрессивных факторов окружающей среды отвечают растительные экстракты.
Микробиом-крем Young [mi], Rhea
Крем для профилактики возрастных изменений содержит церамиды, аминокислоты и экстракт белого трюфеля. Средство оказывает лифтинг-эффект, восстанавливает микрофлору и поддерживает гидролипидную мантию кожи.
Гель [Pepti] Biotic, SVR
Гель стимулирует регенерацию кожи за счет трех активных компонентов: пробиотиков, витамина С и гиалуроновой кислоты. Его формула также обогащена пептидами и оказывает долговременный матирующий эффект.
Антивозрастная сыворотка Time Revolution, MISSHA
Формула держится на миксе из лизата бифидобактерий и 10 видов пробиотиков, за счет которых поддерживаются комфортный уровень увлажнения и иммунитет кожи. Сыворотка также сокращает мимические морщины, повышая плотность и эластичность тканей, и возвращает коже естественное сияние.
Сыворотка Probio-Cica, Skin1004
В основе сыворотки — дуэт центеллы и пробиотиков, который обладает оздоравливающим и восстанавливающим эффектом. Он отвечает за регенерацию кожи, укрепляет ее защитные функции и поддерживает здоровье микрофлоры.
Восстанавливающая сыворотка Bifido Ceramide, Icon Skin
Сыворотка нацелена на восстановление кожи и может быть введена в уход вместе с ретинолом или кислотами, которые нередко вызывают раздражения. Церамиды и пребиотики нейтрализуют покраснения и снижает чувствительность, чтобы кожа снова чувствовала себя комфортно.
Сыворотка Probio, Egg Planet
Ключевые роли в формуле достались ферментам лактобактерий, пантенолу, экстракту яичного желтка и черной сои. Благодаря им сыворотка нормализует микробиом, тормозит развитие возрастных изменений, постепенно устраняет пигментацию и выравнивает текстуру.
Энзимная пудра с витамином С и пребиотиком, Art&Fact
Средство для очищения и бережного отшелушивания кожи. Формула, где собрали витамин С и энзимы, помогает бороться с тусклым цветом лица, оказывает матирующий эффект и контролирует выработку себума. Кроме того, в составе есть пребиотик инулин, который поддерживает микрофлору и гидробаланс.
Тканевые патчи с пробиотиками, Garnier
Точечный уход за микробиомом кожи вокруг глаз. При регулярном применении патчи снижают выраженность темных кругов и морщин, постепенно восстанавливая кожу. Для охлаждающего и противоотечного эффекта советуем хранить их в холодильнике.