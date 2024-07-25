Лорен Санчес вышла в свет в платье из накладных ногтей

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет в необычном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

54-летняя репортерша поделилась снимками, на которых предстала в облегающем платье красного цвета люксового бренда Schiaparelli. На размещенных кадрах видно, что изделие полностью выполнено из накладных ногтей. Кроме того, Санчес дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами в виде капель и массивным кольцом. Также она сделала легкий макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в аккуратную прическу.

© Lenta.ru

Известно, что в октябре прошлого года модель и телезвезда Кендалл Дженнер в данном платье закрывала показ упомянутой модной марки.

Ранее сообщалось, что Лорен Санчес случайно оконфузилась на публике. Тогда папарацци запечатлели репортершу у автомобиля в платье из ассортимента модного дома Dolce & Gabbana.